La Fira volvió a ser el epicentro de Faura

El tradicional mercado navideño fue visitado por cientos de personas

Visitantes de la Fira de Faura. / LEVANTE-EMV

Marián Romero

Faura

Las calles Mayor y Santa Bárbara de Faura fueron un "ir y venir" de gente durante todo este domingo con motivo de su tradicional Fira de Faura y en especial de su mercado navideño. Cientos de personas acudían a esta cita ineludible que se celebra el primer domingo de diciembre, donde en horas punta, tanto por la mañana como por la tarde, era complicado andar y disfrutar de los puestos dada la cantidad de gente que había recorriéndolo.

Mercado

Aún sí, el mercado volvió a ser todo un éxito con puestos de venta a reventar, con esperas de más de un cuarto de hora para poder comprar, principalmente los relacionados con la alimentación, como los turroneros, fiambres y quesos artesanos o los de aceitunas, entre otros. A estos se unían los de moda y complementos, juguetes y artesanía, que completaban ambas calles. También había atracciones y no faltaron las paradas de los quintos y asociaciones locales. Además, en la plaza Mestre Enric Garcés se instaló el photocall 2025, un punto imprescindible para quienes quisieron llevarse un recuerdo de la jornada.

El mercado se celebra dentro de una amplia programación en la que no faltaron las exposiciones, la música y actuaciones, que tuvo como cierre un castillo de fuegos artificiales para un fin de semana intenso.

