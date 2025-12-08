Sagunt urge a contar de nuevo con un vehículo de bomberos adaptado

La capital de Camp de Morvedre acordó en pleno ordinario de diciembre de la corporación municipal solicitar al Consorcio Provincial de Bomberos de València la reposición de un vehículo adaptado para la extinción de incendios en calles especialmente estrechas a la mayor brevedad posible.

La moción se aceptó con el objetivo de dotar al Parque de Bomberos de Sagunt de “un recurso material imprescindible para garantizar la respuesta ágil y rápida ante una situación de emergencia”, afirmaron desde el consistorio.

Defensa de la moción

La propuesta fue presentada por el grupo municipal PSPV-PSOE y su concejal portavoz, Javier Raro fue el encargado de defenderla en el salón de plenos del ayuntamiento. El escrito salió aprobado por unanimidad.

En la manifestación de motivos de esta solicitud se especifica que "a comienzos de este año se retiró este vehículo tan necesario para el Parque de Bomberos de Sagunt por la singular configuración de muchas de las vías públicas del municipio, especialmente en el núcleo histórico”, argumentaron.

Alto grado de maniobrabilidad

Exponen que "este vehículo contra incendios de tamaño reducido está diseñado para maniobrar en calles angostas, cascos históricos, callejones o zonas peatonales en las que un camión de bomberos convencional no puede acceder". Insisten en que "más allá de sus dimensiones reducidas y su peso ligero, se caracteriza por un alto grado de maniobrabilidad en giros cerrados, un pequeño depósito de agua suficiente para una primera intervención, así como equipos de extinción rápidos con mochilas de espuma, mangueras de alta presión y extintores especiales" argumentan desde la corporación.

La moción termina justificando esta petición con el siguiente argumento: “Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, consideramos que la atención a esta cuestión se ha vuelto prioritaria y urgente, dado que es solo cuestión de tiempo que tengamos una situación de emergencia que requiera de estos medios” concluyen.