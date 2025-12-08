El robo en Canet ralentiza el trabajo en jardinería

El robo de material en el almacén municipal de Canet d'en Berenguer está ralentizando principalmente las tareas de jardinería en el municipio, que aunque siguen la programación y el calendario previsto, se tienen que ejecutar de manera más rudimentaria, ante la ausencia de la maquinaria sustraída.

Este es el caso de la poda de árboles que tenía lugar este miércoles en la zona de la playa, para la que los operarios utilizaban los clásicos serruchos, tan solo había una sierra mecánica, que ha comprado el ayuntamiento de manera provisional, por lo que la mayoría de ellos han realizado las tareas de jardinería a la antigua usanza y un ritmo algo más lento. Ante esta situación, la concejala de Mantenimiento, María Martínez, ya ha avanzado a Levante EMV que se está agilizando la compra de material y que se va a hacer un primer pedido de necesidades mínimas para intentar volver a la normalidad lo antes posible.

Uno de los operarios con un serrucho. / LEVANTE-EMV

Limpieza

Además de la jardinería, el robo también ha afectado a la limpieza, puesto que todos los sopladores que se estaban utilizando han sido sustraídos a excepción de dos nuevos que todavía permanecían embalados en otra zona del almacén. "Eso nos ha salvado un poco", contaba la edila, que insistía en que la jardinería ha sido la más afectada.

A todos esto se suma, la falta de baterías que tampoco están, ni las cadenas que se necesitaban para la maquinaria, que también han sido pasto de los cacos.

Respecto a las labores de mantenimiento, la principal pérdida de material pasa por los taladros de perforación, necesarios para las labores de reposición del pavimento que se estaban llevando a cabo en distintas zona de la playa.

Robo

Cabe recordar que el robo de material y de equipos tuvo lugar en la madrugada del lunes tras forzar la pared de chapa. Una vez allí cargaron todo el material en el propio camión municipal y se dieron a la fuga. Al día siguiente, el vehículo fue encontrado en Almenara tras ser avistado por agricultores de la zona, sin embargo, no hay resto del material robado.