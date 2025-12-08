Espaldarazo a una escuela saguntina tras el oro nacional y autonómico

La escuela de triatlón Huracán vivió 'una noche inolvidable' en la gala anual del triatlón valenciano, celebrada en Sagunt, donde fue reconocida con la Medalla de Oro a la mejor escuela de la Comunitat Valenciana en la temporada 2024–2025. Un premio que "consolida su crecimiento deportivo y social, y que reafirma el papel del club como referente en el Camp de Morvedre y en todo el panorama autonómico", aseguran desde la organización.

El acto, que "reunió a deportistas, clubes y familias de toda la Comunitat, sirvió también para destacar el trabajo de la cantera", informan desde la escuela. Entre los jóvenes talentos, "brilló con luz propia Eric Ruescas, el alevín saguntino que fue distinguido como campeón provincial tras una temporada plagada de esfuerzo, progresión y grandes resultados", añaden.

Una temporada histórica para recordar

El director de la escuela, Toni Mateos, ha hecho balance del año en su intervención, “con esta gala damos por cerrada una temporada espectacular, donde hemos conseguido el oro nacional y el oro autonómico. Un orgullo y reconocimiento al saber hacer de nuestra escuela. Sin duda, estos reconocimientos nos dan fuerza para seguir trabajando esta temporada y mantener esta línea de trabajo”.

Durante el último curso, el Huracán no solo ha firmado resultados competitivos de máximo nivel, sino que "reforzó su proyecto formativo, incrementando el número de deportistas base y consolidando un método de trabajo que combina disciplina, valores y diversión", asegura el club. La presencia constante en podios autonómicos y nacionales refleja el avance de la entidad, pero desde la dirección destacan, por encima de todo, la cohesión del grupo y el compromiso de las familias.

Arranque oficial

La nueva temporada no da tregua. El próximo 13 de diciembre, el equipo debutará en la primera prueba del ranking provincial de Valencia, un duatlón organizado por el Club Morvedre Triatlón que se celebrará en el centro comercial Vidanova Parc, en Sagunt. La prueba, ya tradicional en el calendario, promete "reunir a numerosos espectadores y un alto nivel competitivo", según afirman desde la organización del encuentro.

El Huracán correrá además con un ingrediente especial, "hay ganas de arrancar la temporada por parte de nuestros trihuracanes. Corremos en casa y la marea roja estará presente con más de 50 duatletas que nos harán disfrutar de una bonita mañana”, añadieron desde la dirección técnica del club.