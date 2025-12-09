Canet niega problemas en la convocatoria de los plenos y las comisiones

"Solo cuatro de los 15 plenos" realizados en Canet a lo largo de este año "y dos comisiones informativas" fueron convocados "con urgencia". Así lo aseguran desde el gobierno municipal, después de que oposición en el ayuntamiento haya aparcado sus diferencias y haya hecho dos acciones conjuntas: Plantar a PSPV y Vecinos por la Playa de Canet en la comisión de presupuestos prevista para este martes y emitir un comunicado conjunto para denunciar el poco tiempo que tienen para prepararse asuntos de calado.

Desde el gobierno local se insiste, sin embargo, en que la oposición "puede trabajar con toda normalidad". "Los plenos y las comisiones, salvo en contadas excepciones, se han convocado respetando los plazos legalmente establecidos (tienen que transcurrir dos días entre que se convocan y se producen -matizan-) y, solo en tres ocasiones, desde julio, se ha tenido que recurrir a una convocatoria de urgencia", dicen en un comunicado para salir al paso de esas críticas, precisando que "desde enero se han celebrado 30 de estas citas y solo en seis casos se recurrió al procedimiento de urgencia.

El alcalde, el socialista Pere Antoni considera que “las quejas de la oposición carecen de base, se acogen a unos casos puntuales para intentar convertirlos en categoría pero los datos no respaldan sus críticas. Desde julio, se han convocado siete plenos y otras tantas comisiones informativas y, solo en tres casos, se ha tenido que recurrir a una convocatoria de urgencia”.

"De acuerdo con la oposición"

Desde el gobierno local aclaran además que “en algunos casos", las cuatro convocatorias urgentes del pleno realizadas este año se han hecho "de acuerdo con la oposición”. Por lo que respecta a las comisiones, precisan que "solo en octubre y en enero se tuvo que recurrir a esta fórmula".

Que la convocatoria tenga carácter urgente “no significa que no haya tiempo o que a la oposición le pille por sorpresa”, precisan desde el ayuntamiento. Citan el caso de la convocatoria del pasado noviembre, sobre asuntos jurídicos, que se convocó según esta fórmula a petición de la oposición. La de este viernes 9 de diciembre, sobre presupuestos, se convocó el viernes “con lo que los concejales han tenido tres días para estudiar la documentación, que está a su disposición desde que se realizó la comisión informativa”.