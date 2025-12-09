Una mirada al trabajo humanitario en Mozambique llega a Sagunt

Catarata, la nueva exposición impulsada por la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja se expone en la sala Michavila de la Casa Capellà Pallarés de Sagunt. La muestra reúne una veintena de imágenes captadas por el fotógrafo suizo-español Denis Ponté durante su estancia en Mozambique, donde documentó el trabajo humanitario de los médicos de Uossm International, organización dedicada a ofrecer atención sanitaria en zonas desfavorecidas y en conflicto.

Las instantáneas expuestas forman parte del libro homónimo, Catarata, editado por Éditions Slatkine (Suiza) con el apoyo de diversas instituciones suizas y ginebrinas. El volumen combina fotografía, literatura y pensamiento crítico, con prólogos del médico especialista en medicina de guerra Dr. Raphaël Pitti, del consejero de Estado Thierry Apothéloz y del alcalde de Ginebra Alfonso Gomez, además de textos poéticos de Philippe Constantin.

Una realidad cruda y luminosa

El recorrido expositivo permite al público "asomarse a la labor de un equipo formado por cuatro sanitarios que, en apenas diez días, devolvieron la vista a más de 830 personas afectadas por cataratas, uno de los mayores desafíos de salud pública en los países en desarrollo", aseguran edsde la organización.

"Rostros expectantes, largas filas y hospitales deteriorados" componen el testimonio visual de Ponté, que se mueve entre el rigor documental y la sensibilidad humanista. "Sus fotografías recuerdan la fragilidad de la autonomía y la calidad de vida de millones de personas afectadas por esta enfermedad, cuya incidencia contribuye a perpetuar situaciones de pobreza y exclusión social", afirman desde la entidad.

Lecturas y coloquios

La exposición se acompaña de dos lecturas del libro Catarata a cargo de Philippe Constantin, hechas los días 5 y 9 de diciembre. En ellas se profundiza en el proceso creativo y se abre un espacio de reflexión compartida sobre la sanidad en zonas vulnerables y el papel del voluntariado.

El 17 de diciembre, el doctor en Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València Pedro Vicente Mullor dirigirá un coloquio con el artista para analizar los desafíos de las organizaciones humanitarias y la capacidad de la fotografía para documentar y sensibilizar.

Denis Ponté

Nacido en 1964 y con doble nacionalidad suiza y española, Denis Ponté cuenta con una trayectoria internacional consolidada. Formado en Vevey, donde obtuvo el Certificado Federal de Capacidad en Fotografía y el primer premio de su promoción en 1992, ha dedicado más de treinta años a explorar temas como la identidad, la memoria, la migración y la dignidad en contextos vulnerables.

Su trabajo se ha desarrollado entre Europa, África, América y Asia, y combina la creación artística con la docencia universitaria. Entre 2018 y 2024 impartió clases en la Universidad de Ginebra y desde 2021 dirige el taller Combatir los prejuicios en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Su obra incluye el documental Homo artifex (2020–2021), "una reflexión visual sobre la creatividad y el vínculo entre artesanía e identidad", asegura el creador.

La exposición puede visitarse hasta el 31 de diciembre en la sala Michavila de la Casa Capellà Pallarés, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.