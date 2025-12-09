Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Invitado sorpresa en la presentación de la escuela de fútbol del Gilet

Presentación con sorpresa del Atlético Gilet

Presentación con sorpresa del Atlético Gilet

Presentación con sorpresa del Atlético Gilet / Atlético Gilet

Marián Romero

Marián Romero

Gilet

La escuela de fútbol del Atlético Gilet presentó recientemente a sus más de 250 jugadoras y jugadores. Todos ellos saltaron al campo de la Maladitxa acompañados por «Tigrinho», su mascota.

La sorpresa fue la presencia de un invitado especial: El jugador «más importante» de la localidad, el valencianista Javi Guerra, que quiso acompañar al club en su presentación y desear a sus jugadores muchos éxitos en esta nueva temporada.

Representantes de la entidad, con el jugador valencianista.

Representantes de la entidad, con el jugador valencianista. / Levante-EMV

El acto finalizó con los acordes del himno de la comunidad y con un partido de la Nostra Copa de categoría alevín donde el equipo local se hizo con la victoria.

