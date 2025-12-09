Invitado sorpresa en la presentación de la escuela de fútbol del Gilet
La escuela de fútbol del Atlético Gilet presentó recientemente a sus más de 250 jugadoras y jugadores. Todos ellos saltaron al campo de la Maladitxa acompañados por «Tigrinho», su mascota.
La sorpresa fue la presencia de un invitado especial: El jugador «más importante» de la localidad, el valencianista Javi Guerra, que quiso acompañar al club en su presentación y desear a sus jugadores muchos éxitos en esta nueva temporada.
El acto finalizó con los acordes del himno de la comunidad y con un partido de la Nostra Copa de categoría alevín donde el equipo local se hizo con la victoria.
