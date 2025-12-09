Las quejas por el autobús del Port de Sagunt a València no cesan

El malestar por los problemas que arrastra la línea de autobús que una el Port de Sagunt con València se hizo de nuevo evidente en el pleno del ayuntamiento. El portavoz de la Plataforma por Puerto, Pepe Forés, tomó la palabra para denunciar los problemas constantes que sufre un estudiante universitario en silla de ruedas que, según denunció, “ha sido dejado en tierra en numerosas ocasiones” porque "los autobuses no tienen espacio habilitado, las rampas no funcionan o directamente no se despliegan", dijo temiendo que la razón verdadera sea que ese hueco se prefiera cubrir metiendo a más pasajeros.

Según explican desde la entidad, este no es un caso aislado y, por tanto, "las personas con movilidad reducida nunca saben si el próximo autobús podrá recogerlas o no"; una incertidumbre que les obliga a "reorganizar su vida diaria con un nivel de estrés inadmisible".

Pepe Forés, al intervenir en el pleno. / Levante-EMV

A esas quejas les suman los horarios que no se cumplen, buses saturados y falta de frecuencia, manifestando el malestar por lo consideró una "falta de acción" de los políticos del municipio ante la Conselleria, que es la responsable del servicio. “Llevamos años así. ¿Qué más tiene que pasar para que se tome una decisión? Todos sabéis lo que ocurre con el bus y nadie actúa”, reprochó Forés a los concejales de la corporación.

Llamamiento a la ciudadanía

El primer edil, Darío Moreno, aseguró entender la crítica y asumirla, pero no compartirla. "Este es un tema prioritario para el ayuntamiento". "No lo hemos olvidado", recalcó, afirmando que desde el gobierno local siguen "recogiendo todas las quejas y haciendo informes semanales" que se remiten a la Conselleria que es la responsable del servicio. "Estamos presionando a AVSA -la empresa adjudicataria del servicio- y a la Conselleria", llegó a decir.

También destacó que "se han visto mejoras" desde la puesta en marcha del actual contrato que ha ampliado la frecuencia de las conexiones, a raíz de las quejas remitidas. Pero admitió que el sistema actual “está muy lejos de lo que consideramos un servicio de calidad”; por lo que anunció que "vamos a continuar con esta presión".

A nivel político, el alcalde reconoció que, hasta ahora, "no ha sido posible consensuar una acción conjunta" desde el ayuntamiento debido a desconfianzas sobre la intencionalidad final o el "quien se pone la medalla". Por ello, hizo un llamamiento a que la sociedad civil encabezara la propuesta de una iniciativa a la que más tarde se pudieran sumar todos los partidos para así reclamar soluciones.