Nace la cátedra ‘Saguntum Mediterrània’: un viaje académico de más de 2.000 años

Sagunt va a contar con un proyecto académico sin precedentes. El pleno del ayuntamiento aprobó la firma de un acuerdo de colaboración con la Universitat de València para la creación de la cátedra Saguntum Mediterrània: “De les guerres púniques a la Fàbrica”, una iniciativa destinada a investigar, preservar y difundir la historia del municipio desde sus raíces íberas y romanas hasta la industrialización y los Altos Hornos.

La cátedra se pretende convertir en una herramienta activa de conocimiento, identidad y desarrollo cultural, social y turístico. Para ello, contará con un presupuesto de 60.000 euros, distribuido en tres años: 10.000 en 2025, 30.000 en 2026 y 20.000 en 2027.

La iniciativa fue aprobada en el pleno con los votos a favor de PSOE, Vox, Compromís per Sagunt y EU-Podem, mientras que PP e Iniciativa Porteña optaron por la abstención.

Investigación y ciudad

El convenio entre el ayuntamiento y Universitat de València permitirá desarrollar actividades académicas, investigadoras, formativas y de divulgación centradas en la historia de Sagunt, entendida como un espejo del Mediterráneo y sus civilizaciones.

El proyecto se articula en torno a una visión integral de la ciudad: sus raíces íberas y romanas, su papel estratégico durante las guerras púnicas, su evolución medieval y moderna, y su transformación contemporánea marcada por la llegada de la siderurgia y el crecimiento del Port de Sagunt. "Esta perspectiva permitirá estudiar y proyectar el patrimonio urbano, arqueológico, documental e inmaterial de la ciudad", según aseguran desde el consistorio.

Impulso a la candidatura

Una de las finalidades estratégicas de la cátedra será reforzar los vínculos entre la universidad y la sociedad, contribuyendo a los objetivos municipales de avanzar en la declaración de Sagunt como Patrimonio de la Humanidad, y potenciar, conservar y catalogar el legado industrial conservado en el Archivo Histórico Industrial.

La iniciativa, como precisa el consistorio, se enmarca en una línea de trabajo que ya desarrollan los departamentos municipales de Cultura y de Archivos y Bibliotecas, y pretende consolidar un corpus docente y de investigación que pase a formar parte del legado cultural de la ciudad.

El patrimonio industrial

La cátedra prestará especial atención a los fondos vinculados a la Compañía Minera de Sierra Menera, esenciales para comprender la dimensión industrial de Sagunt y para optar en el futuro a organismos como el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) o el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI).

Con esta iniciativa, Sagunt apuesta por una investigación sólida y continuada que no solo recupere su historia, sino que también la proyecte como herramienta de identidad, desarrollo cultural y promoción turística. La cátedra nace así como un puente entre el pasado y el futuro de una ciudad que ha sido y sigue siendo referencia del Mediterráneo.