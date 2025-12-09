Oleada de robos en una urbanización de Gilet

Los vecinos de la urbanización de La Paz de Gilet están "desconcertados"´y "con temor" ante la oleada de robos que se han producido en los últimos quince días en esta zona residencial. En concreto, ha habido tres entradas en chalets con hurto y dos intentos, tal y como han contado a Levante-EMV uno de los afectados, información que también ha ratificado el propio ayuntamiento a este diario.

Los delincuentes mantienen un patrón claro, ya que los hechos se circunscriben a la zona más pegada al barranco de la Maladitxa, dentro de esta urbanización. Precisamente, es por ahí, por el barranco, por donde entran a las casas, casi siempre por la parte trasera, excepto en un caso que lo hicieron por delante. Se trata de un terreno inviable para vehículos, con acceso a través solo de sendas, por los que los malhechores caminan varios metros hasta llegar al objetivo de manera discreta, sin ser vistos, dada la ausencia de tránsito por todo el perímetro, y después huyen por el mismo barranco. Un "modus operandi" que hace sospechar de personas que se conozcan perfectamente la zona y la Maladitxa.

Control a vecinos

A esto se suma el control que existe sobre las idas y venidas de los residentes afectados, contaba uno de ellos. "En todos los casos nos ha pillado fuera de casa. En mi caso, yo teletrabajo y estoy prácticamente en casa a todas horas, pues el intento se produce a la única hora que yo no estoy en casa", un parámetro que se repite en el resto de los casos.

Los hechos no solo se han puesto en conocimiento del ayuntamiento, sino también de la Guardia Civil, que ya ha reforzado la vigilancia en la zona tras las denuncias presentadas por los vecinos. Pese a esto, el consistorio solicitará una reunión con el cuerpo para tratar de ver qué medidas se pueden adoptar para frenar estos actos delictivos y poder dar con los autores, explicaba el alcalde, Salva Costa.

Pillado

Este periódico ha tenido acceso a uno de los videos que ha grabado una cámara de vigilancia en el que se ve a una persona intentando entrar en uno de los chalets. En este se aprecia claramente como un individuo con la cabeza y parte de la cara tapada está en terraza de una de las casas de la zona. Según cuenta su propietario, al intentar este abrir una de las ventanas de la parte de atrás para acceder a la casa, saltó la alarma y esta dispersó al ladrón. Al poco rato se personaba la Guardia Civil en el inmueble.

Desde el Ayuntamiento de Gilet, el alcalde ha querido tranquilizar a los vecinos y ha pedido que no se genere alarma con este tema, ya que la Guardia Civil está trabajando en el asunto y ha incrementado la vigilancia en la zona para evitar más robos y allanamientos.