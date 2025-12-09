La oposición planta al gobierno de Canet

Todos los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer han dejado al lado sus diferencias y han plantado al gobierno local en la comisión extraordinaria convocada para hoy martes 9 de diciembre a las 12 horas. En ella, se iba a plantear la propuesta de presupuestos para el próximo año realizada desde el gobierno local que integran el PSPV-PSOE y Vecinos Playa de Canet. Sin embargo, la oposición en bloque se ha negado a acudir.

En un comunicado conjunto firmado por el PP, Compromís, Vox y Esquerra Unida, justifican su ausencia en el incumplimiento del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), así como "la falta de información y transparencia de una manera reiterada y sistémica".

“Consideramos que el gobierno está incumpliendo el plazo de comunicación de información al resto de partidos facilitándola en menos de 24 horas lectivas, no respetan los tiempos de trabajo de valoración de los documentos de un tema tan importante para el municipio como son los presupuestos generales”, explican PP, Compromís, Vox y EU, indicando que “el trabajo de fiscalización del gobierno no se puede realizar con estas condiciones, sin tiempos para trabajar cualquier información con personal técnico ni con las personas que componen nuestros partidos”.

Concejales de Canet, en un pleno municipal. / Daniel Tortajada

"Sin tiempo de análisis"

Según indican, "no es la primera vez que los partidos de la oposición llegan a una comisión informativa, previa a una sesión plenaria, a escuchar la información 'in situ' y sin ningún tiempo de análisis ni reacción". A su juicio, "estos hechos dejan en evidencia la falta de transparencia y facilidades para acceder a la información que desde el gobierno municipal se da al resto de partidos".

Por todo esto, la oposición reclama poder realizar su trabajo "en unos plazos aceptables, puesto que todos los partidos llevamos más de un año rogando en sesión plenaria una mejora de los márgenes temporales para el trabajo y de acceso a la documentación del consistorio”.

Manifiesto conjunto

Los portavoces de la oposición también han firmado un manifiesto conjunto donde aseguran que el incumplimiento de los plazos de la convocatoria legalmente exigidos "afecta gravemente" tanto "al derecho de los concejales a ejercer sus funciones de control y fiscalización” como "a las garantías de transparencia y buena administración".

Por ello, Leandro Benito (PP), Alberto Valls (Compromís), Juan Francisco Soriano (Vox) y Luis Salvador (EU) manifiestan oficialmente "su protesta formal" por lo que consideran una convocatoria irregular, que esta práctica "limita objetivamente su capacidad de análisis, especialmente, en un expediente de la relevancia del presupuesto municipal, que exige estudio, contraste documental y preparación técnica", y que esto "podría constituir un vicio procedimental al vulnerar derechos de participación política y el funcionamiento reglado de los órganos municipales".