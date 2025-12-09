El PP denuncia «doble juego» en Sagunt con el Plan Integral de Asfaltado

El grupo municipal del PP en Sagunt retiró en el último pleno su propuesta de pacto político para impulsar el Plan Integral de Asfaltado y Accesibilidad, "después de constatar —según denuncian— el doble juego y la falta de voluntad real del equipo de gobierno socialista para trabajar en un acuerdo serio por la ciudad”.

El plan propuesto contempla un diagnóstico completo del viario, la creación de una comisión técnica y política con todos los grupos municipales, técnicos y la empresa de Aguas, un calendario de actuaciones priorizadas, partidas presupuestarias estables y un sistema público de seguimiento. Su objetivo es abordar de manera integral los baches, el parcheo reiterado y la falta de accesibilidad, garantizando seguridad y calidad de vida para todos los vecinos y vecinas.

Desde el PP ya llevaron este asunto a un pleno hace varios meses pero entonces, según recuerdan, fue el propio alcalde, Darío Moreno, quien pidió tratar la propuesta en las comisiones informativas. Sin embargo, como denuncian, en ellas "no hubo voluntad de avanzar": "Estamos decepcionados con el equipo de gobierno socialista por su doble juego con este plan. Han demostrado que no les interesa pactar por el bien de la ciudadanía. Prefieren seguir imponiendo su criterio y manteniendo actuaciones aisladas, sin planificación. Nos han tomado el pelo a nosotros y a la ciudadanía”.

La popular Sara Cañada acusó al gobierno de haber bloqueado el trabajo en comisiones durante dos meses y por ello se mostró pesimista al inicio de su intervención respecto a la posibilidad de que la propuesta saliera adelante. Por ello, reaccionó con enfado al oír de repente que el alcalde le decía que la iban a aprobar y decidió retirarla. “Lo único que quieren es hacerse la foto. Si de verdad quieren trabajar por nuestras calles, ahora es cuando tendrán que demostrarlo: trabajando en comisión, juntos, sin fotos y sin medallas”.

Cañada insistió en que el plan "responde a una necesidad urgente y permitiría por primera vez una planificación estable, objetiva y no sometida a intereses partidistas". “Lo que pedimos es un pacto político de ciudad, un acuerdo serio y a largo plazo para que Sagunto avance, independientemente de quién gobierne. Un plan que garantice resultados reales y continuados”, destaca.

Los populares advierten de que "la negativa del gobierno socialista impide avanzar hacia una solución duradera y mantiene a la ciudad atrapada en parches, improvisaciones e inversiones aisladas, como las ejecutadas esta misma semana en las avenidas principales del Puerto de Sagunto".

“Necesitamos un plan estratégico con prioridades claras y seguimiento público, que mejore la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Si el gobierno socialista no quiere sumarse, es su responsabilidad. Nosotros seguimos defendiendo lo que Sagunto necesita: una actuación integral y continua en todo el viario”, concluyó Cañada.