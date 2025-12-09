Quartell aborda los derechos al final de la vida

«Los derechos al final de la vida». Esta es la propuesta con que el programa de salud comunitaria de Quartell ‘Enllà de la consulta’ cierra en 2025. La sesión conducida por Pere Boix y Carmen Alberich, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, abordará hoy aspectos como los cuidados paliativos; la muerte sin dolor, el testamento vital como garantía de la muerte digna o la eutanasia entendida como la ayuda a morir en situaciones extremas.

El Enllà de la consulta pretende, en esta sesión, abordar la importancia de tratar con previsión y delicadeza los últimos momentos de la vida. El equipo coordinador de este proyecto de salud comunitaria apuesta, una vez más, por crear comunidad; y lo hará dando información clara y rigurosa, en este encuentro se pretende también, romper tabúes que, todavía en el siglo XXI, rodean la muerte. «Pensar qué tipo de vida deseamos cuando nos acercamos al final, hablar de la muerte digna, compartir dudas y aprender a planificar aquello que deseemos, permite construir una cultura del cuidado centrado en la libertad, el respeto y la autonomía personal. Un paso adelante en la consolidación de una salud universal en una sociedad plenamente democrática», afirma el concejal Pepe Sebastián.

La cita prevé también ofrecer herramientas prácticas: qué es y como se formaliza un documento de voluntades anticipadas, qué derechos reconoce la legislación o cómo se accede a los cuidados paliativos. «Pretendemos trabajar y aportar información para garantizar que cada persona pueda decidir con plenitud cómo quiere ser atendida en un momento tan delicado y trascendente», añadía Helena Marqués, desde el equipo que impulsa el Enllà de la consulta.

Vivir y morir en igualdad de condiciones es un derecho y conocerlo es el primer paso para ejercerlo; por lo cual desde el equipo de gobierno del ayuntamiento se ha confiado en los profesionales de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunitat Valenciana.

Los especialistas plantearán la charla desde el diálogo y la interacción con todas las persones participantes. El encuentro es hoy en el consultorio, el martes 9 de diciembre, a las 18:30 horas.