Sagunt no renuncia al Pantalán marítimo pese a las dudas de la Autoridad Portuaria

Las dudas técnicas y económicas planteadas por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en torno a la construcción del tramo marítimo del Pantalán han encontrado diferentes respuestas desde Sagunt.

El alcalde, Darío Moreno, afirma que el consistorio sigue insistiendo para que se haga realidad, pero optó por esperar al nuevo proyecto que la APV va a encargar para plantear las alternativas viables que permitan prolongar la longitud del paseo actual, como se comprometió en su día.

La posición del alcalde se desveló en el pleno, después de que los segregacionistas presentaran un ruego para que se trasladara al consejo de administración de la APV la necesidad de construir el Pantalán marítimo.

Moreno aseguró que el organismo presidido por Mar Chao ha optado por "no entrar en la pelea" de la interpretación del informe emitido por Costas sobre la compatibilidad marina, que se mostraba favorable a la infraestructura, aunque una serie de condicionantes.

Además, aseguró que la APV se ha comprometido a compartir con el ayuntamiento los pliegos de condiciones del contrato que va a convocar con el objetivo de redefinir el proyecto, para consultarle antes de abrir la convocatoria de esa nueva redacción.

"Pocos serios"

Después de que el organismo portuario enviara recientemente un escrito al ayuntamiento donde cuestiona continuidad del proyecto inicialmente previsto, el concejal de Playas, Roberto Rovira, considera "poco serios" los argumentos esgrimidos por el organismo presidido por Mar Chao para poner en duda la infraestructura.

A preguntas de este diario, el edil cuestiona la palabra de la presidenta, que "nos dijo que había un informe de Puerto del Estado y ahora resulta que no existe, sino que se limita a una "comunicación interna que ni siquiera ha compartido con el gobierno local".

"Falta de transparencia"

Esa "inconcebible falta de transparencia" con una administración afectada directamente por el proyecto se agrava, a su juicio, cuando el dictamen de Costas en el que se basan las dudas de la APV "se redactó en marzo del 2024 y han esperado más de año y medio para encargar un nuevo proyecto para ajustarse a los requisitos. Esta dilación en el tiempo -añade el edil de Playas- me parece lamentable".

Reunión que tuvo lugar en octubre entre la presidenta de la APV, el alcalde y los portavoces municipales. / Ayuntamiento de Sagunt

Desde Iniciativa Porteña (IP) no renuncian al proyecto, pese al "escepticismo" de que se haga realidad. Así, reafirman su compromiso de "insistir lo que sea necesario" para la construcción del Pantalán marítimo. No entendemos -añade el portavoz segregacionista, Eduardo Márquez- que la APV mostrara infografías, haciéndonos entender que iba a prosperar, pero desde que se acabó la fase terrestre nos hemos encontrado con largas. Ya no confiamos en su palabra".

Versiones muy distintas

El concejal apela a la última reunión mantenida entre los portavoces municipales y Mar Chao, de la que surgieron, en el propio ayuntamiento, dos versiones muy distintas. Por una parte, según recuerda, "Alcaldía aseguró que estaba muy contenta con el resultado, pero nosotros salimos desilusionados".

Compromiso

La APV alegó ya en ese momento, según Márquez, que, si la infraestructura "no tiene uso comercial, no la pueden hacer, pero seguimos pensando que debe ser para el disfrute público. Les exigimos que cumplan su compromiso y respeten el convenio firmado con el ayuntamiento"; una reclamación que hacen extensiva al alcalde para que, "como miembro del consejo de administración, pelee por dar a la ciudadanía lo que se merece".