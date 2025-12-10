Más de 200 vecinos se quedan dos días sin agua en Gilet

Mas de 200 vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de Gilet han estado sin agua desde el pasado domingo. Una avería en la tubería de impulsión, encargada del abastecimiento hasta el depósito que suministra a la zona ha sido la responsable de las más de 48 horas sin servicio.

Pese a que el problema ya está resuelto, tras la intervención de la empresa encargada del mantenimiento este martes, los residentes han trasladado su malestar a modo de una batería de quejas al ayuntamiento. Entre estas, se le recrimina a la administración local la falta de un protocolo informativo con el que avisar a los vecinos de lo que pasaba. "La avería se conocía desde el viernes, nosotros nos enteramos cuando ya no teníamos agua, el domingo. De haberlo sabido, hubiéramos buscado alternativas. Ha habido familias que tenían invitados en sus casas con motivo del puente, quizá de haberlo sabido, hubieran evitado estas visitas, pero no ha sido así", afirmaba la concejala de EU en el consistorio, María Ángeles Cortijo.

Además, se lamenta la falta de actuación el mismo viernes cuando surgieron los problemas, conociendo las consecuencias que esto iba a acarrear y más con un puente por delante. También recriminan que no se hayan dado alternativas para paliar la situación, añadía; quejas que han sido secundadas por la gran parte de los vecinos de la urbanización.

Tubería con fuga. / LEVANTE-EMV

Versión municipal

A este respecto el alcalde, Salva Costa, niega esta versión y explica que en el momento que se le comunicó la posible avería en al tubería de impulsión, el ayuntamiento llamó a la empresa y esta comenzó a trabajar en la detección del problema. Además, explica que en ese momento, el pozo activó su protocolo, que consiste en cortes de agua para evitar que esta se pierda ante el riesgo de fuga que había y solo se daba agua por la mañana y por la noche. "Esta mañana al detectarse la avería en un tramo de tubería que no es competencia municipal de Gilet, el pozo ha desactivado el protocolo y todo ha vuelto a la normalidad", comentaba Salva Costa. "Desde el minuto uno hemos actuado, pero estas cosas pasan cuando la zona carece de urbanización y los servicios dependen de terceros como el agua".

Los residentes no disponen de agua potable de la red municipal, sino que se abastecen de un pozo que gestionan la comunidad de regantes. Sin embargo, la tubería de impulsión que lleva el agua hasta el depósito y este mismo, es propiedad municipal.

Cabe recordar que los vecinos de Balcón de la Peña siguen carentes de obras de urbanización para la mejora de servicios. Han sido varios los intentos por dar solución a esta situación precaria, que se prolonga durante más de una década, sin que las partes implicadas, residentes y ayuntamiento, lleguen a un acuerdo.