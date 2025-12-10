Sagunt tomará más medidas contra el acoso escolar

El pleno de Sagunt acordó tomar medidas para combatir el acoso escolar, tras una moción presentada por Vox que salió adelante con algunos cambios presentados por el PSOE.

El portavoz de esta última formación, Alejandro Vila, defendió más acciones municipales para reforzar la prevención y lucha contra el acoso escolar, señalando que “miles de menores sufren en silencio cada día” y que los protocolos actuales “no están frenando esta tragedia”. Para Vila, la solución no puede ser “cambiar de centro a la víctima”, sino actuar “sobre el problema y quienes lo generan”.

Su propuesta incluía cinco líneas de actuación que incorporaban partidas económicas: 40.000 € para talleres, cursos, conferencias y jornadas formativas en los centros; 50.000 € para programas municipales de detección, intervención y apoyo psicológico a víctimas y familias. El concejal justificó estas cifras asegurando que son “equivalentes a las destinadas a igualdad, memoria histórica o Agenda 2030”, y defendió que “los protocolos actuales fallan o llegan tarde”.

A eso se le sumaban campañas de sensibilización permanentes, elaboración de un Plan Municipal de Prevención del Acoso Escolar y una evaluación anual ante la comisión y el pleno.

Los grupos discrepan

Compromís recordó que en los centros educativos “ya se están llevando a cabo múltiples programas para paliar el acoso”, como el programa Agente Tutor, entre otros, y cuestionó la necesidad de duplicar actuaciones que ya existen y que son competencia autonómica. Desde Iniciativa Porteña, sus concejales señalaron “defectos de forma” y criticaron que VOX presentara presupuestos tan concretos sin tener certeza de la competencia municipal: “No todo depende de lo que votemos aquí, también intervienen los consejos escolares”.

El concejal del Partido Popular, Ximo Català, se mostró más cercano a la propuesta y consideró que “a nivel local se debe trabajar un poco más”, añadiendo que “cuando se activa el protocolo, quizá ya es demasiado tarde”. Por su parte, Raúl Palmero (PSOE), en línea con Compromís, recordó que cuando se inicia el protocolo, la competencia pasa a ser de la Generalitat, y por tanto “no se puede dotar una partida municipal para algo que no gestionamos”.

Ajustarse a la normativa

El momento más tenso llegó cuando el alcalde, Darío Moreno, interrumpió el debate para recordar que “está prohibido traer mociones que comprometen gasto”, solicitando moderación y ajustarse a la normativa municipal. Aun así, el debate siguió centrado en las partidas económicas propuestas por VOX.

Ante las críticas, Alejandro Vila reafirmó la necesidad de actuar con contundencia: “Las administraciones deben actuar antes, mejor y con más medios. Ningún niño puede quedar abandonado ante una situación de acoso. La prevención debe ser real, eficaz, y eso solo se consigue con recursos y coordinación”.

La moción sale adelante

La sesión concluyó con la aprobación de una enmienda del PSOE, que modificó varios elementos de la propuesta original de VOX, eliminando parte de los compromisos económicos explícitos y adecuando las medidas al marco competencial municipal.

Tras aceptar los cambios, la moción fue aprobada, sumando apoyos suficientes de PP, Iniciativa Porteña, Vox y Compromís per Sagunt, mientras que EU-Podem se abstuvo. El ayuntamiento de Sagunt se compromete así a reforzar la coordinación, la sensibilización y el seguimiento de la lucha contra el bullying y ampliar la organización de conferencias, talleres, cursos y jornadas formativas en centros escolares del municipio orientadas a la prevención del acoso escolar, además de solicitar al CEFIRE formaciones certificadas en esta materia, para la sensibilización y la adquisición de herramientas educativas y emocionales que favorezcan la convivencia y la detección temprana del acoso escolar.