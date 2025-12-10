Regresa el Duatlón Escolar a Sagunt

El Club Morvedre Triatlón organizará la 6ª edición del Duatlón Escolar Sagunt, una de las pruebas "más consolidadas del deporte base en la comarca del Camp de Morvedre", asegura su presidente, Carlos Martínez. El próximo sábado 13 de diciembre, el evento "volverá a convertir el Centro Comercial VidaNova Parc en un punto de encuentro para cientos de jóvenes deportistas y sus familias", afirman desde la organización.

Está previsto que la competición arranque a partir de las 9:00 horas con "recorridos adaptados a cada categoría según la edad de los participantes". Desde el club se espera superar los 500 escolares inscritos, y están "con la mirada puesta en volver a alcanzar cifras récord de participación", afirma la entidad. Como en ediciones anteriores, la prueba formará parte de los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana, siendo puntuable para las escuelas de triatlón.

Más que una competición

El presidente de la escuela de triatlón, Carlos Martínez, ha querido destacar la importancia de esta cita, “para nuestro club, este duatlón es mucho más que una competición. Es la mejor forma de fomentar el deporte, los valores y el compañerismo entre los más jóvenes. Ver crecer esta prueba año tras año es un enorme motivo de orgullo”, expresa Martínez.

Este Duatlón Escolar llega además en un momento muy especial para la entidad, aseguran, ya que el pasado 30 de noviembre el Club Morvedre Triatlón recibió un reconocimiento oficial por parte de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana por su trayectoria y por situar a su escuela entre las 15 mejores de toda la Comunitat.

Gran afluencia

Desde la organización se espera una gran afluencia de público para "disfrutar de una jornada de deporte base en un entorno privilegiado como VidaNova Parc, que vuelve a apostar por este evento como parte de su compromiso con el deporte y la juventud", anuncia la entidad deportiva.

Carlos Martínez ha querido agradecer públicamente la colaboración de todos los patrocinadores, "en especial a VidaNova Parc por su apoyo continuo, así como al Ayuntamiento de Sagunt y a la Policía Local por su implicación para que la prueba se desarrolle con total seguridad", afirma. “Invitamos a toda la ciudad a acompañarnos y a disfrutar de una mañana llena de ilusión, esfuerzo y mucho duatlón”, añade el presidente.

Un club consolidado

El Club Morvedre Triatlón es "una entidad deportiva comprometida con la promoción del triatlón en Sagunt y su comarca. Con más de 60 socios adultos y una escuela de promoción formada por más de 20 niños, el club se ha consolidado como un referente del deporte base", afirma Martínez.

La escuela deportiva organiza a lo largo del año dos grandes citas deportivas, "el Duatlón Escolar de diciembre y el Triatlón de verano, que en anteriores ediciones ha sido Campeonato Autonómico", concluyen desde la presidencia.