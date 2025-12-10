Faura recibe un premio por su compromiso con la pilota valenciana

La Federación de Pilota Valenciana reconoce al Ayuntamiento de Faura en la Gala de los Premios Anuales de Pilota 2025 que se celebró el pasado jueves 4, en el Centre Cultural La Rambleta de València. El consistorio recibió la distinción en la categoría destinada a instituciones municipales por su "trayectoria de apuesta decidida a la pilota valenciana", según afirman desde la organización.

La alcaldesa, Consol Duran, aseguró que el galardón “lleva el nombre de todas las personas que han hecho de la pilota una manera de entender y amar nuestro pueblo”. Duran agradeció a la Federación y a quienes han hecho posible el reconocimiento, así como a alcaldes, concejales y miembros actuales y pasados del Club de Pilota Faura, que “han mantenido viva la llama de este deporte a lo largo de los años".

Un honor compartido

La primera edil subrayó que se trata de “un honor inmenso y un orgullo compartido por todo el pueblo de Faura, que ama profundamente la pilota valenciana”. En este sentido, recordó que el premio no se dirige solo al ayuntamiento, sino “a todas las personas y entidades que, con su dedicación y cariño, han convertido la pilota en un símbolo de unión e identidad para nuestro municipio”. Duran añadió que "este reconocimiento nos anima a seguir trabajando con la misma convicción para mantener viva una tradición que nos define como comunidad”.

Faura se ha consolidado en los últimos años como un referente en el impulso a este deporte autóctono. El municipio ha acogido finales de competiciones escolares y de clubes (como las del Interpobles de Galotxa, Trofeu EDICOM) y su carrer de la pilota se ha convertido en punto de encuentro para jugadores, jugadoras y aficionados de todas las edades.

Todas las generaciones

El concejal de Pilota, Joan Amer, destacó precisamente el papel de esta afición intergeneracional, recordando que “con su cariño y constancia han conseguido que la pilota siga siendo un vínculo que une generaciones”. Para el edil, el reconocimiento supone “un estímulo y una responsabilidad”, que impulsa al consistorio a “seguir apoyando la pilota con la fuerza y la convicción que merece, y a continuar trabajando para que este patrimonio tan nuestro siga creciendo y emocionándonos durante muchos años”.

Durante el acto, la Federación reconoció a un total de 13 deportistas, entidades y figuras vinculadas a la pilota valenciana, entre ellas profesionales, escuelas y artesanos que "contribuyen a mantener vivo este deporte tradicional", concluyeron.