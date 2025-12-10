Música en Sagunt para ayudar a Filipinas
La iniciativa solidaria, que surge para apoyar a la familia de una monja que trabaja en la ciudad, unirá a artistas locales de diversos estilos
Anna Biosca
Sagunt acogerá este miércoles, día 10, un evento cargado de solidaridad. El auditorio Joaquín Rodrigo albergará una gala benéfica en apoyo a Filipinas, un encuentro que busca recaudar fondos para los afectados por los graves daños provocados por el tifón 'Kalmaegi'; un fenómeno devastador que dejó a principios de noviembre casi un centenar de fallecidos, grandes inundaciones y obligó a miles de personas a desplazarse pero cuyos efectos se vieron agravados además por otros dos tifones.
La iniciativa partió como un modo de ayudar a familiares y conocidos de Sor Angelita, una monja de las Siervas de María del Convento de Santa Ana ubicado en Sagunt que pronto empezó a canalizar hacia allí los donativos que llegaron al monasterio. "La idea de la gala benéfica fue de los amigos de la comunidad que quieren echar una mano a damnificados del tifón a los que conocemos de cerca porque la tragedia fue tremenda y provocó daños que suman millones de euros", admite la religiosa a preguntas de Levante-EMV.
"Lo que los saguntinos aportan es un pequeño grano de arena para dar alivio a las víctimas pero todo es importante y ya hemos enviado 650 euros a la ciudad de Danao", añade. "Allí, hay gente a quien el agua le quitó todo y algunos conocidos que perdieron tejados o paredes de su casa por el supertifón", agrega.
El concierto, que dará inicio a las 19:00 horas, reunirá a un variado grupo de artistas locales entre los que están Toni Llorens, Samuel, Toni Blasco, El Burrero, Felipe y el coro del alumnado del Colegio San Vicente Ferrer, con lo que la diversidad de estilos está garantizada.
Las entradas cuestan 6 euros y también habrá una fila 0 para quien no pueda asistir pero quiera apoyar proyectos humanitarios en Filipinas. Los tickets pueden adquirirse en distintos comercios y establecimientos colaboradores distribuidos por el núcleo histórico de la ciudad.
