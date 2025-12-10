Sagunt vuelve a reivindicar los centros asistenciales que reclama desde casi dos décadas

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt ha vuelto a insistir en sus viejas demandas para reactivar de una vez las infraestructuras de salud mental en el municipio. Por unanimidad, todos los grupos políticos acordaron instar a la Generalitat Valenciana a rehabilitar el antiguo centro escolar de la plaza Ibérica y transformarlo en un nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, una demanda reivindicada de nuevo por profesionales y familias que llevan años peleando por esta infraestructura.

La iniciativa, presentada por Iniciativa Porteña y defendida por su portavoz, Eduardo Márquez, también recupera la última propuesta de ubicación del Centro de Recuperación e Inclusión Sociolaboral (CRISOL) junto al espacio donde se planteó en su día la construcción del Centro Especializado en personas con Enfermedad Mental (CEEM). La petición será trasladada de nuevo a la Generalitat, con "la intención de desbloquear años de silencio administrativo", según afirman, pues estas peticiones de la ciudad comenzaron hace casi dos décadas.

Proyectos estancados

El texto aprobado recuerda que "desde 2006 Sagunt ha puesto sobre la mesa varios proyectos, entre ellos el CEEM y el CRISOL, e incluso cedió una parcela municipal para levantar este último. Sin embargo, las iniciativas pasaron al olvido en la Conselleria”, según denuncia Iniciativa Porteña. La única referencia que se ha hecho del tema con posterioridad es la inclusión dentro del “Pla Convivint”, Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, en el que se detallaban las nuevas infraestructuras que se iban a desarrollar en ese periodo, pero que en 2023 se vió paralizado, aseguran.

La moción subraya 'datos alarmantes': según la OMS, 450 millones de personas en el mundo sufren un trastorno mental en algún momento de su vida. En España, el 9 % de la población lo padece actualmente y más del 15 % lo experimentará en algún momento, con especial incidencia en la infancia y adolescencia. A pesar de estas cifras, la salud mental continúa siendo “la rama sanitaria con menos inversión”, y las desigualdades socioeconómicas siguen condicionando el acceso a los tratamientos.

Un espacio abandonado

El antiguo aulario de la plaza Ibérica, sin avances visibles desde hace dos años, podría convertirse en el futuro centro infanto-juvenil. Vecinos y vecinas del entorno llevan tiempo reclamando que el edificio tenga un uso definido y que deje de ser un espacio sin propósito.

“La salud mental debe ser una prioridad a todos los niveles y nuestro municipio se ha quedado muy atrás”, recoge el documento aprobado, que exige a la Generalitat dar un impulso real a unas infraestructuras consideradas imprescindibles. Con esta unanimidad política, el ayuntamiento de Sagunt espera reabrir el diálogo con el gobierno autonómico y que, esta vez, "los compromisos no vuelvan a quedarse en el cajón del olvido”.