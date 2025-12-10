El saguntino Ramón Casans presenta su último libro

La Muralla Ciega. Este es el título del cuarto libro del saguntino Ramón Casans, que presentará este viernes, 12 de diciembre.

Un trabajo de 330 páginas donde el autor despliega todo su arte con la poesía, las artes plástica y la narrativa. Así, en este ejemplar se recogen 90 cuadros pintados por él con temática bien diversa, pero además cerca de 60 versos que hablan principalmente de amor en su sentido más amplio. Importantes aderezos de una bonita historia que narra el devenir de dos jóvenes enamorados.

Muy personal

El autor adelantaba a Levante-EMV que se trata de uno de sus libros más íntimos donde plasma sus sentimientos más personales a través de todos los elementos que componen este ejemplar, que lleva como portada la famosa Muralla Ciega a la que hace referencia el título y de la que solo podemos conocer que "ha sido mi fuente de inspiración para el libro", afirmaba.

Además de este último trabajo, el autor saguntino tiene en su haber otros tres libros. El primero de ellos fue Mi arcadia, tras este, Tatuajes, dedicado a título póstumo a su mujer; un cuento bajo el título La Rosa y tú y ahora, la Muralla Ciega.

El acto de presentación estará moderado por Juan Calza y contará con la participación de Paqui Rondán, Emilio García, Eduardo Escrig, además de Juan Antonio Llorens y Juan José Ferrer "Poncho". Se hará en la Casa de Cultura Capellà Pallarés de Fundación Bancaja a las 19 horas.