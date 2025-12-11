Algímia convierte la Fira de Santa Llúcia en un gran fin de semana medieval

La tradicional Fira de Santa Llúcia celebra este año su 90º aniversario en Algímia d’Alfara y lo hace con un formato completamente renovado pues, por primera vez, la feria se extenderá durante todo un fin de semana, del viernes 12 al domingo 14 de diciembre, con una ambientación de mercado medieval navideño que transformará las calles del casco antiguo. La localidad se prepara para "vivir una de las ediciones más especiales de su cita festiva por excelencia", afirman desde la organización.

La inauguración tendrá lugar el viernes 12 a las 18:00 horas, con un pasacalle medieval en la Plaza de la Iglesia, coincidiendo con el "tradicional encendido" de la iluminación navideña. Desde ese momento, el corazón del municipio "se convertirá en un recorrido mágico repleto de artesanos, productos típicos, decoraciones, gastronomía y un ambiente que invita a pasear, descubrir y adelantar las compras navideñas", expresan.

Fin de semana

La jornada del sábado 13 estará dedicada a las familias, con una programación que incluirá talleres infantiles, música en directo, animación, demostraciones de oficios tradicionales, los niños y niñas podrán entregar sus cartas a Papá Noel y propuestas pensadas para "atraer tanto a los vecinos del pueblo como a visitantes del Camp de Morvedre y comarcas cercanas", anuncia el ayuntamiento.

El domingo 14 llegará el "momento culminante" con la celebración del tradicional porrat de Santa Llúcia, que reunirá a expositores locales y comarcales en una muestra de gastronomía, artesanía y productos navideños. La clausura tendrá "un toque especial: un espectáculo pirotécnico, Tradición e innovación en el fuego, que pondrá fin a una edición que celebra nueve décadas de historia", expresan.

Fira Santa Llúcia

Este 2025, Algímia d’Alfara honra esa trayectoria con una edición conmemorativa que "fusiona tradición, cultura y espíritu navideño en un entorno acogedor y familiar. Una oportunidad única para celebrar la historia viva del municipio. La Feria o porrat de Santa Llúcia es una tradición profundamente arraigada en el pueblo", aseguran desde el consistorio.

Nacida en 1935, la Fira de Santa Llúcia surgió como punto de encuentro para agricultores y ganaderos que aprovechaban la cercanía de las fiestas navideñas para vender sus productos. Desde entonces, "la feria ha evolucionado sin perder su esencia, convirtiéndose en un referente comarcal que cada año reúne decenas de puestos y propuestas culturales", concluyen.