El antiguo puerto del Grau Vell de Sagunt completa su milenaria historia

La esperada llegada del tren al puerto comercial de Sagunt ya ha tenido un primer efecto positivo, incluso antes de que las locomotoras empiecen a llegar hasta los muelles. Así lo ha anunciado este jueves el ayuntamiento tras la recepción de los trabajos de recuperación del yacimiento arqueológico del antiguo puerto del Grau Vell, que estuvo operativo entre los siglos VI a.C. y VI d.C.

Con cerca de medio millón de euros invertidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como medida correctora de los trabajos ferroviarios que se ultiman, la empresa Alebus Patrimonio Histórico se ha encargado de la excavación, la documentación y las tareas de consolidación y adecuación final de una parte de este enclave.

Fuentes municipales ahondan en que la intervención se ha centrado en la limpieza y el saneamiento del área; la excavación de sectores con nuevos restos; los levantamientos topográficos, planimétricos y fotogramétricos de alta precisión; la restauración de las estructuras conservadas; la identificación de elementos defensivos de la Guerra Civil; así como el desbroce del yacimiento, muy afectado en los últimos años por la vegetación y la erosión.

Visita

En una visita a la zona, la concejala de Patrimonio Cultural e Industrial de Sagunt, Natalia Antonino, señala la finalización de los trabajos como "un paso esencial en la estrategia de recuperación integral del Grau Vell, que incluye el conjunto fortificado y la musealización del enclave arqueológico". En esta línea, la socialista apunta que el gobierno municipal "trabaja en la definición de un futuro parque arqueológico, concebido como un espacio abierto y didáctico que facilite la comprensión de la importancia histórica del puerto antiguo". Antonino agrega que, "con estas actuaciones, Sagunto avanza en la protección y la difusión de uno de los conjuntos patrimoniales más destacados de la Comunitat Valenciana".

Un momento de la visita. / Ayuntamiento de Sagunt

Acompañada por el alcalde, Darío Moreno, su antecesor, Quico Fernández, y técnicas municipales, la concejala de Patrimonio remarcó durante la visita que "las actuaciones recepcionadas se coordinan con los trabajos en curso en el conjunto fortificado, destinados a su adecuación museográfica y a su funcionamiento como Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea y del Puerto de Arse–Saguntum". Esta intervención se espera que esté lista para finales del próximo verano.

Como parte de la intervención finalizada, el ayuntamiento dispone de la documentación técnica completa del yacimiento, que incluye las memorias científica e interpretativa, así como los registros gráficos y planimetrías. Alebus trabajó bajo la supervisión del servicio territorial de Cultura y del departamento municipal de Patrimonio, después de la validación con informe favorable de idoneidad por parte de la Conselleria de Cultura.

Singularidad

Estos trabajos confirman al Grau Vell como uno de los enclaves patrimoniales más singulares y complejos de Sagunt, al confluir valores arqueológicos, arquitectónicos, paisajísticos y naturales de extraordinaria relevancia. Se conservan, entre otros, los restos del antiguo puerto de Arse-Saguntum, que desempeñó durante siglos un papel central en las redes comerciales del Mediterráneo occidental. Este espacio combinaba interés portuario, comercial, defensivo y residencial, según destacan fuentes municipales.

En su zona terrestre se conservan restos de edificios de carácter logístico y doméstico, ámbitos de trabajo y almacenamiento, un tramo de calle enlosada que organizaba la circulación interna y los vestigios de una torre defensiva orientada al mar. A estos elementos se suman las estructuras de la zona subacuática, como diques portuarios, embarcaderos, áreas de fondeo y la base de un posible faro o señal marítima, que completan uno de los sistemas portuarios antiguos mejor documentados del litoral valenciano, insisten desde el ayuntamiento.

Investigaciones

Las investigaciones arqueológicas han reconstruido una secuencia histórica completa, desde época ibérica (siglos VI-III a. C.), con construcciones sencillas y una notable actividad comercial, hasta la etapa bajo imperial (siglos IV-VI d. C.), cuando las transformaciones y reutilizaciones lo conducen al progresivo abandono de su función portuaria. En medio quedan la época romana republicana (siglos III-I a. C.), cuando el enclave se reorganiza y monumentaliza con la construcción de la torre defensiva y la calle enlosada que vertebraba el asentamiento, y la etapa imperial (siglos I-III d. C.), cuando las instalaciones alcanzan su máximo desarrollo.

Evolución

La lectura por fases convierte al Grau Vell en un caso único para comprender la evolución de los puertos mediterráneos antiguos y su papel en la configuración histórica del territorio.