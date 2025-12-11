Un asesinato sin resolver en Sagunt inspira una novela

Sagunt está presente en la novela del vallecano Paco Pérez Ramos. La novela habla sobre un asesinato sin resolver ocurrido en la noche del 1 al 2 de abril de 1924 asesinado a martillazos a un vigilante de la siderúrgica. Esto sucede en la época de la llegada de la industria al municipio, coincidiendo con el final de la reconversión de Altos Hornos.

La presentación de la novela será este viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cívico de Port de Sagunt. Este libro surgió de manera autobiográfica, con la muerte del padre del autor, hijo de una madre soltera. Pérez buscó la partida de nacimiento de su padre y se puso a investigar para llegar hasta su abuelo. El escritor califica la obra como "novela en cinco actos". "Un documento olvidado reescribe la historia de una familia desenterrando crímenes impunes", afirma el novelista.

Inspiración y documentación

La novela que ha visto la luz este miércoles está vinculada con Sagunt porque su autor lleva viniendo a la zona en la cual dispone de vivienda desde hace más de cuarenta años. La inspiración llegó una mañana mientras Paco leía el periódico en la sección de Cent en Cent de Levante-EMV en El Camp de Morvedre y descubrió la noticia de un asesinato en 1924.

El escritor, con su libro. / Daniel Tortajada

En la biblioteca municipal del Centro Cívico de Port de Sagunt, leyó lo necesario para documentarse y poder escribir la novela. Libros como La memoria necesaria, historia de Puerto de Sagunto, escrito por Buenaventura Navarro, entre otros, fueron la fuente necesaria para entender el contexto. El cronista oficial de Estivella y colaborador de Levante-EMV, Lluís Mesa, fue una fuente importante ya que, ayudó a Pérez Ramos entregándole recortes de prensa de aquel asesinato en la época donde se impulsó la siderurgia.

Un homenaje a la historia

El novelista vallecano cree que "es importante retratar la época en un tono de novela negra para que la gente conozca y muestre interés en la historia del pueblo donde vive", afirma. "Es una manera de hacer la historia interesante y dinámica para los lectores" asegura Pérez Ramos.

Algunos de los personajes están basados en gente real que el autor ha visto en el Port de Sagunt. Asegura que "están inspirados en la ciudad y la gente que la habita". El escritor, aunque "suene contradictorio", por ser una novela negra, quiere "hacer mi pequeño homenaje a la ciudad que tanto me ha dado" expresa Paco Pérez Ramos.

Pequeña sinopsis

En la novela, la investigación del crimen por el asesinato del vigilante queda en manos del juez Emiliano Girón, es por ello que es así como se llama este acto del libro. Además, este nombre aparece en la partida de nacimiento del padre de la protagonista y es ahí donde comienza la búsqueda. Esta novela es la tercera entrega de la saga protagonizada por Leonor Gutiérrez.

"Al descubrir la partida de nacimiento de su padre, la periodista Leonor Gutiérrez se ve arrastrada a una búsqueda que va mucho más allá de lo personal. Tras las pistas de un documento de 1927 fechado en Vallecas, su investigación la conduce hasta el corazón de una España convulsa, atravesando décadas marcadas por guerras, dictaduras, secretos de Estado y silencios impuestos", sinopsis ofrecida por el autor.