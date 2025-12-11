Así están los contenedores de basura en Sagunt

Entre las aportaciones que hace el plan municipal de residuos de Sagunt, uno de los más pormenorizados es el estudio de una muestra de los 1.799 contenedores instalados en el término municipal de las fracciones de resto, papel/cartón, envases ligeros, vidrio y orgánica. Entre las conclusiones de este informe elaborado por el Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (Imedes) destaca que casi cuatro de cada diez, es decir, un total de 663, están defectuosos.

Concretamente, el 32 % presenta algún tipo de deterioro en la pintura o está "tocado", mientras que un 5 % tiene daños más importantes que llegan a dificultar su operatividad. Los peor conservados son los contenedores amarillos, ya que solo la mitad está en condiciones óptimas, seguidos de los azules (46 %), mientras que, entre los marrones, apenas un 13 % está regular o mal.

Puertas y bocas

Además del estado general de los depósitos de basura, Imedes también analiza las puertas y las bocas, que en uno de tres casos, un total de 620, presenta deficiencias o no están operativas. En este aspecto, los contenedores de papel/cartón son los que arrastran un mayor deterioro, un 68 %, y, del otro lado, solo un 10 % de los de vidrio padece un problema de este tipo.

Contenedores en el núcleo histórico de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otra cuestión que provoca quejas vecinales de forma recurrente es la limpieza de estos elementos del mobiliario urbano, sobre la que el estudio diferencia entre aquellos que están machados como consecuencia de uso y los que presentan suciedad sin relación con su utilización.

Limpieza

Según estas inspecciones, apenas dos de cada diez contenedores se encuentran en buen estado de aseo, ya que un total de 1.416 tiene algún tipo de pringue. Los más sucios son los de la fracción resto (83 %), seguidos muy de cerca por los de papel/cartón (82 %), mientras que los más limpios son los marrones, aunque más de dos de cada tres están manchados.

También los desbordes se han analizado en este trabajo, aunque los resultados no son tan fiable al depender de la hora a la que se realizaron las inspecciones. Según los datos validados por Imedes, un 14 % de los contenedores presentaba basura en sus alrededores por falta de espacio. La fracción resto también es aquí la peor situada con el 18 % de sus depósitos desbordados, mientras que la de biorresiduos se queda en el 6 %.

Difícil acceso

Además de las localizaciones o las islas completas, que son pocas, un último punto de análisis hace hincapié en las dificultades de acceso que sufre uno de cada cinco contenedores, un total de 339.

Este estudio, que se conoce ahora, pero lleva meses en elaboración, fue uno de los motivos que convenció al Ayuntamiento de Sagunt de la conveniencia de renovar su parque de contenedores, cuestión que ha merecido una inversión en torno a los 1,9 millones de euros.