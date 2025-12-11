Dos expertos abordarán en Sagunt los riesgos climáticos

La divulgación científica volverá a tener este viernes un papel protagonista con la celebración del encuentro “Una copa con la ciencia”, una iniciativa promovida por Sapiencia que buscará acercar el conocimiento académico a la ciudadanía en un formato accesible y participativo.

En esta ocasión, las intervenciones se centrarán en uno de los desafíos más urgentes para la Comunitat Valenciana: los efectos del cambio climático y la creciente vulnerabilidad del territorio ante fenómenos meteorológicos extremos.

La catedrática de Geografía del Port de Sagunt y experta en el barranco del Poyo, Ana Camarasa, abrirá la sesión con la ponencia “Zonas inundables y zonas inundadas durante la dana del 2024: la memoria del agua en el territorio”. La especialista analizará las áreas más afectadas por las inundaciones recientes.

Por su parte, el también catedrático de Geografía Joan Romero abordará “Cambio climático en el Mediterráneo: el gran dilema entre riesgos y resistencias”, una reflexión sobre el impacto particular que el calentamiento global tiene en esta zona.

El evento contará con la colaboración de la Universitat de València, la Cátedra de Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo, así como diversas entidades europeas y autonómicas especializadas en la prevención de riesgos naturales.

“Una copa con la ciencia” volverá a consolidarse como un espacio de debate cercano, donde investigadores y ciudadanos podrán intercambiar impresiones en un ambiente distendido.