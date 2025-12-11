Un millar de personas se manifiesta por la educación pública en Sagunt

La capital del Camp de Morvedre se convierte en el epicentro de la lucha por las mejoras en la educación pública en una movilización que reúne a un millar de personas, según fuentes de Stepv. Este paro está convocado por cuatro sindicatos, UGT, CCOO, Stepv y CSIF, quienes iniciaron el pasado junio la campaña de movilizaciones para acordar una plataforma reivindicativa si la Conselleria de Educación no atendía sus peticiones.

La reivindicación se centra en seis puntos. El primero es la recuperación del poder adquisitivo perdido, donde se incluye "obviamente la recuperación de las pagas extra completas, que suponen una parte del salario perdido, puesto que nos deben, desde 2010, más de 50.000 euros en el cuerpo de maestros y más de 60.000 euros en Secundaria y resto de cuerpos", exigen desde la entidad. También reclaman la reducción de ratios, de burocracia y de sobrecarga de trabajo; la reversión de los recortes en plantillas y la dotación del profesorado necesario para atender mejor al alumnado; la mejora de infraestructuras y la derogación de la "mal llamada" ley de libertad educativa.

Participantes en la manifestación. / Levante-EMV

Primera jornada

La primera jornada de huelga ha tenido lugar este jueves y se enmarca en una serie de paros y movilizaciones sostenidas en el curso para "mejorar las condiciones laborales del profesorado y del personal de Atención Educativa y de Administración y Servicios", según Stepv. Aseguran que estas movilizaciones continuaran en enero con otra jornada si la Conselleria de Educación no reacciona, e incluso afirman que el curso puede acabar en mayo con una huelga indefinida.

"Reivindicamos lo que nos pertenece, nada más y nada menos", afirman desde el sindicato sobre los seis puntos anteriormente citados y añaden "reivindicamos respecto al valenciano, que se potencie la lengua y que no se arrincone".

Exigencias al nuevo gobierno

Desde CC OO Camp de Morvedre y Alt Palància exigen a la nueva consellera, Maria de Carmen Ortí, y al nuevo gobierno valenciano, que se siente a negociar por "la recuperación del profesorado recortado en aplicación de la nueva orden de plantillas que ha sustituido los acuerdos firmados por todos los sindicatos en 2023. El profesorado de FP y de FPA ha sufrido especialmente este recorte, que se suma a la que sufrieron las EOI y los conservatorios hace dos cursos".

Además de pedir la cobertura inmediata de todas las plazas, vacantes y sustituciones, tanto de profesorado como del personal de Atención Educativa y de Administración y Servicios, consideran que "es intolerable que nuestro alumnado no tenga su profesorado al completo de forma inmediata y que la administración tarde meses al cubrir las vacantes y sustituciones del PAE, porque deteriora la atención al alumnado y sobrecarga el resto del personal", añaden. También exigen la aplicación inmediata de los acuerdos y pactos pendientes del personal PAE y la dignificación de todas las categorías, con la reclasificación y el reconocimiento profesional.

IES Jaume I en la manifestación. / Levante-EMV

Infraestructuras dignas

Por su parte, el sindicato de UGT insta a recuperar la dotación presupuestaria de 121 millones de euros recortada en infraestructuras educativas en el Pla Edificant. Además, "es inaceptable la dejadez del gobierno valenciano en la rehabilitación y reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana", aseguran. Exigen la sustitución de la ley de libertad educativa por otra que "respete y potencie el valenciano en la enseñanza".

Comenzar las negociaciones

Desde el CSIF aseguran que "con esta huelga, la pelota está en la azotea de la conselleria y del nuevo gobierno, le decimos que no es muy buena idea estrenarse con una huelga en educación y un calendario de movilizaciones y huelgas que se mantendrán durante todo el curso". Y aluden directamente a Ortí y al nuevo President de la Generalitat, Pérez Llorca para asegurar que lo que más les conviene es comenzar las negociaciones para que el conflicto cese.