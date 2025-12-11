Sagunt avanza en la reorganización de su plantilla municipal

El Ayuntamiento de Sagunt avanza en la tramitación de la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que, no sin polémica, entrará en vigor a partir del 1 de enero, con la pertinente cobertura presupuestaria.

Después de su aprobación plenaria en octubre y su publicación oficial, la sesión de diciembre sirvió para que el gobierno municipal resolviera las 93 alegaciones presentadas sobre distintos puestos de los más de 400 que conforman esta primera reorganización integral de la plantilla desde hace casi tres décadas.

Después de que hace dos meses hiciera una resumen de las principales novedades, la concejala de Personal, María José Carrera, se limitó en esta ocasión a responder a las críticas vertidas durante el debate desde la oposición.

Fondo de las alegaciones

La primera en tomar la palabra fue la concejala de Compromís, Maria Josep Soriano, que censuró que la respuesta a las alegaciones se limitara a "subsanar errores" formales y a contestar con fórmulas comunes a todas las alegaciones, "sin entrar en el fondo" de los motivos de las discrepancias. Así, la valencianista adelantó que la postura de su grupo iba a ser una "abstención crítica".

Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

Por su parte, Ximo Catalán (PP) recordó que el acuerdo suscrito en la mesa de negociación no contó con el apoyo del sindicato mayoritario en el ayuntamiento, Intersindical, que llegó a denunciar el "malestar" generalizado provocado en la plantilla y especialmente los incrementos de sueldo "a dedo" entre la docena de nuevas jefaturas de área.

Tres años de trabajo

Carrera replicó a la primera que la nueva RPT se había negociado durante tres años, en los que se había analizado y valorado el "fondo" de cada uno de los puestos de trabajo, mientras que al popular le puntualizó que Intersindical era uno más de los sindicatos que formaban parte de la mesa de negociación, en la que CC OO y UGT, según explicitó, si se mostraron favorables al acuerdo.

Además de poner en duda que Catalán tuviera nociones sobre el procedimiento que condujo a la aprobación de esta relación, la concejala de Personal zanjó el debate preguntando al edil si "cinco son más que cuatro, ¿verdad?", en aparente referencia al resultado de la votación en esa mesa de negociación.

Votación

El gobierno local se quedó solo a la hora de votar de forma favorable a la resolución de las alegaciones, mientras que IP y Vox se unieron al PP en su postura contraria.