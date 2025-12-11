Los vecinos afectados por robos en Gilet sienten el acoso de un dron

Los vecinos de la urbanización La Paz de Gilet afectados por los allanamientos y robos producidos en la zona, sospechan que "están vigilados". Así lo avanzaban a Levante-EMV después de "comprobar durante varios días cómo un dron sobrevuela nuestras casas de manera continuada".

Aseguran que llevan bastante tiempo comprobando que se trata de este tipo de artefacto, que además les "intimida". "No solo rodea la urbanización, sino que algunos hemos visto cómo baja y se acerca a las ventanas de las casas", explicaban a este diario. Unos hechos que también han puesto en conocimiento de la Guardia Civil, desde donde se asegura que se está investigando.

Este lunes, uno de los vecinos pudo comprobar cómo uno de estos dispositivos recorría la urbanización, momento que grabó en video, al que ha tenido acceso este diario. En este se puede comprobar cómo el dron permanece varios minutos en la zona.

Robos

Este es otro de los elementos que se añade a la investigación sobre la oleada de robos que han padecido los vecinos de esta zona de Gilet. Tres llegaron a perpetrarse entrando a las casas y otros dos se quedaron en allanamiento, ya que el caco no pudo acceder al inmueble. Unos hechos que tienen un mismo patrón y es que los ladrones se introducen en las parcelas de las casas por la parte trasera, desde el barranco de la Maladitxa, por el que solo se puede transitar a través de sendas, sin posibilidad de hacerlo con un vehículo, solo andando. Acceden por este y también se dan a la fuga por el mismo, lo que hace sospechar que los autores sean bastante conocedores de la zona.

Precisamente, sobre este asunto, el ayuntamiento y la Guardia Civil mantuvieron este martes una reunión en la que se acordó incrementar la vigilancia en la zona, que ya se había aumentado, pero ahora con más patrullas. Además acordaron nuevas medidas que no han trascendido dada la investigación abierta.