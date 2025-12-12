La Baronia apuesta por nuevos miradores virtuales para la promoción turística

La Mancomunitat de la Baronia ha dado un paso al frente en su promoción turística con acciones innovadoras. La subcomarca ya trabaja en la ampliación de sus "miradores virtuales", con el objetivo de dar a conocer sus principales atractivos.

La iniciativa se desarrolla gracias al programa "Impulsem Turisme" de la Diputació de València que supone una inyección económica de 12.500 euros para esta iniciativa.

Castillo de Beselga / LEVANTE-EMV

El proyecto se considera una segunda fase del "Mirador virtual del Garbí", una ventana panorámica de 360º con la que se deba a conocer buena parte de la Baronia y sus municipios. Ahora, la propuesta va más allá con la digitalización de varios recursos turísticos de los nueve pueblos que componen la mancomunitat. "Miradores de calidad" con los que se quiere poner en valor el patrimonio más desatacado de todas estas localidades. Estampas digitales que se incluirán en este "mirador virtual de la Baronia", que se encuentra a modo de pestaña dentro de la web "labaronia.es".

Monasterio de Sant Esperit. / Daniel Tortajada

Recursos turísticos

Entre los recursos turísticos que se van a promocionar están el Castell del Piló, el Palau-Castell y la iglesia, en Albalat dels Tarongers. En Alfara de la Baronia se destacará su lavadero y su cisterna, la ermita y su mirador y la iglesia de San Agustí. Por lo que respecta a Algar del Palància, se digitalizará el carrer la Parra, su iglesia y el paseo de la presa que actualmente se conoce como el Paseo del Amor. Algímia d'Alfara ha elegido el parque bioclimático de las carboneras y el mirador del Picayo.

Estivella se ha decantado por promocionar la ermita del Garbí, la iglesia de los Santos Juanes y el Castillo de Beselga, mientras Gilet ha escogido el Monasterio de Sant Esperit, las trincheras de la Guerra Civil, tras su reciente puesta en valor y la iglesia de San Antonio Abad. Por su parte, Petrés visualizará su Castillo, en el que sigue actuándose; la ermita y el aljibe del ayuntamiento. Segart opta por el castillo y el lavadero y Torres Torres resaltará la importancia de sus baños árabes, su castillo y el entorno del mismo, además de su iglesia de Nuestra señora de los Ángeles.

Sitio web del mirador. / LEVANTE-EMV

Atraer turismo

Todos estos recursos turísticos y patrimoniales se darán a conocer de manera virtual con una breve descripción de su historia, todo con la finalidad de promocionarlos y llamar la atención para que el turista visite la localidad o pueda diseñar una ruta desde la web que acabe conociendo el municipio.

Estos nuevos miradores virtuales se espera poder tenerlos activos en breve. Las fotografías ya están y ahora se trabaja en los textos.