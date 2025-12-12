La Colla Verda y Sagunt se unen para plantar flora en la playa de Corinto

Desde el equipo de educación ambiental de Acció Ecologista-Agró en el Camp de Morvedre convocan un voluntariado ambiental de la Colla Verda en la playa de Corinto. Esta iniciativa tiene como objetivo "parar la regresión de nuestras playas y contribuir a su conservación", según informan desde la entidad bajo el lema de "ayúdanos a pintar de verde las playas de Sagunt".

Esta propuesta forma parte de la programación de la Colla Verda para este otoño con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, que ya ha pasado por las playas de Almardà y el Pantalán. La tercera y última cita de esta iniciativa será el sábado 13 de diciembre a las 10.30 horas en la playa de Corinto. Allí el grupo ecologísta actuará en los Muntanyars (nombre que reciben las dunas en este rincón del litoral valenciano) de la zona sur de la Gola de Quartell.

Colaboradores en la iniciativa

Esta actividad cuenta con la colaboración del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, que "nos facilitará las diferentes especies de flora para plantar. Además, aprovecharemos para limpiar la playa, sumándonos así a la campaña Let’s clean up Europe (LCUE)", tal y como afirman desde la organización.

Para participar en este voluntariado solo hay que inscribirse rellenando este formulario (Plantació dunar + neteja a la platja de Corinto) y recibir posteriormente un correo de confirmación con el punto de encuentro para la plantación. Las plazas son limitadas.