Crece el interés por las subastas de Sagunt

Después de muchos intentos infructuosos por subastar propiedades propias o embargadas, el reciente éxito del Ayuntamiento de Sagunt en este campo se suma a los indicadores que se han puesto de cara para empujar el crecimiento de la capital del Camp de Morvedre.

La mejor muestra de este cambio de tendencia la ofrecen los números, ya que, desde 2010 a 2022, la recaudación municipal por la enajenación de bienes con el fin de financiar inversiones apenas superó los 1,1 millones de euros, con más de la mitad concentrada en 2015. Esta cifra supone menos de un 5 % de las previsiones para este tiempo, que los sucesivos gobiernos municipales situaron por encima de los 22,5 millones de euros.

Más ingresos

Pese a que el excesivo optimismo presupuestario en este capítulo se ha mantenido tanto el pasado ejercicio como el actual, las operaciones han encontrado mucho mejor respuesta en el mercado. En 2024, el ayuntamiento convocó tres concursos con 11 inmuebles, entre los que encontró interés por tres para ingresar 946.117 euros, más que en el conjunto de los ocho años anteriores.

Una de las parcelas vendidas recientemente por Sagunt. / Daniel Tortajada

El bien más cuantioso que vendió fue una parcela comercial situada junto al hotel que se ultima en el SUP5 y se adjudicó por 620.000 euros a la empresa promotora de Lepicentre. Además, Dadelos se quedó un solar en Camí la Mar por 271.000 euros, mientras que una particular se convirtió por 55.000 euros en la nueva propietaria de un apartamento turístico en Almardà.

Parcela industrial

Antes del puesto en marcha hace unos días con una parcela del polígono Sepes, la concejalía de Patrimonio solo había impulsado un procedimiento de enajenación de bienes en 2025. Con varios inmuebles ofertados, el ayuntamiento adjudicó por 1,4 millones de euros una parcela industrial a Hierros de Levante para la ampliación de sus instalaciones en Sagunt.

Pero además de esta fórmula, el consistorio se ve obligado de forma periódica a subastar solares, inmuebles e incluso vehículos para cobrar deudas tributarias de sus propietarios. También en esta materia, la hacienda local tuvo que soportar una larga travesía por el desierto, que ya ha superado a tenor de los resultados de las últimas convocatorias.

Bienes embargados

Concretamente en las dos más recientes, en las que ofrecía una docena de bienes entre viviendas, locales, aparcamiento y trasteros, por todos ellos recibió ofertas hasta sumar 234.300 euros sobre un valor de casi 300.000 euros, un enorme éxito en comparación con procedimientos anteriores.