El Fertiberia BM Puerto Sagunto considera su liderato "una anécdota"

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se ha convertido en líder de la División de Honor Plata Masculina con 20 puntos, los mismos que Cajasol Sevilla BM Proin, pero con mejor diferencia de goles. Los porteños vencieron 23-27 en su partido aplazado al Trops Málaga en el pabellón Diego Carrasco, después de una primera parte en la que adquirieron gran ventaja, que los andaluces recortaron hasta que un tiempo muerto de Toni Malla volvió a poner en ventaja a los visitantes.

En la segunda parte, los locales volvieron a apretar el marcador, pero desaprovecharon la oportunidad para acercarse a un gol y los rojiblancos volvieron a estirar la diferencia hasta un final tranquilo que dio la oportunidad de disputar minutos a dos jóvenes del filial: Rodrigo Alba y Adrián Blasco.

Partido defensivo

El entrenador del equipo porteño asegura estar "muy satisfecho con el partido defensivo que han hecho los chicos, con la seriedad, la concentración y la cooperación". Malla asegura que fue un partido muy difícil, ya que los malagueños "van muy duros en los uno contra uno y son muy verticales".

El técnico cree que "hemos estado muy inteligentes y hemos sabido defenderlo bien y pasar los bloqueos. Hemos controlado muy bien a su pivote y, en ataque, hemos tenido momentos brillantes y no tanto, es verdad que ha habido de todo", añade.

Primeros de Liga

El Fertiberia se coloca al frente de la clasificación, pero para Toni Malla esto se queda en una "anécdota" y asegura que lo importante es que el equipo "está serio, concentrado y ha sabido controlar los momentos difíciles".

El entrenador expresa que "tenemos muchas ganas de jugar el domingo -18 horas- delante de nuestra afición y animamos a todo el mundo a que venga", ya que este fin de semana se enfrentarán a un rival "muy peligroso" como es el Servigroup BM Benidorm. "Espero que el pabellón esté a reventar y demostremos nuestra fuerza a nivel afición", concluye Malla.