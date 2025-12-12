Herido en un accidente en Torres Torres

Un accidente en Torres Torres ha obligado esta mañana a actuar a los efectivos del consorcio de bomberos provincial que han tenido que liberar al conductor de un coche, un hombre de 60 años que había quedado atrapado. El siniestro ha tenido lugar a las 11:09 horas en la localidad del Camp de Morvedre.

Lo ocurrido ha obligado a desplazarse al lugar de los hechos a dotaciones de Sagunt, Moncada y el sargento de la capital de la comarca para efectuar la labor de salvamento.

La víctima ha tenido que ser trasladada por efectivos del servicio vital básico (SVB) con un equipo médico del SAMU de helicóptero medicalizado al Hospital de Sagunt para su observación en Urgencias.

Salida de vía

En un primer momento no se temía por su vida y, desde el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU), todo se achacaba a una hipoglucemia, aunque iban a realizarle pruebas médicas para descartar lesiones.

Desde el Consorcio de Bomberos de Sagunt han confirmado a este diario que el accidente se ha producido por una salida de la vía en una carretera de doble sentido.