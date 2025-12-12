La precariedad laboral castiga más a las mujeres que a los hombres en Morvedre

El paro registrado en el Camp de Morvedre descendió ligeramente en noviembre respecto al mes anterior, en respuesta a la estacionalidad, repetida cada año, de la actividad económica comarcal. Desde CC OO argumentan que "es importante destacar que el mes pasado cerró con 334 personas desempleadas menos de las que había hace un año por estas fechas". Este descenso, unido al incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, "muestra que se sigue generando empleo y confirma los beneficios de subir los salarios e incrementar la estabilidad en el puesto de trabajo", a juicio del sindicato.

Aunque los datos globales apuntan a una evolución positiva, el análisis con perspectiva de género vuelve a mostrar una realidad desigual. CC OO advierte de que "las mujeres siguen sufriendo mayor precariedad laboral”, representando casi el 62 % de las personas inscritas en las oficinas de empleo de la comarca. A ello se suma que están más expuestas a la jornada parcial involuntaria, a los contratos fijos-discontinuos y a la contratación temporal, según la información que maneja el sindicato en el Camp de Morvedre.

Brecha de género

La organización, liderada en el ámbito comarcal por Sergio Villalba, subraya que esta brecha de género "no es coyuntural, sino estructural". Explican que las mujeres siguen concentradas en sectores altamente feminizados, como los cuidados, el comercio y determinados servicios externalizados, donde los salarios son más bajos y la estabilidad laboral es menor. Mientras tanto, su presencia en sectores estratégicos para la comarca, como el industrial, continúa siendo limitada, lo que reduce sus posibilidades de acceder a empleos de mayor calidad.

"El mercado laboral comarcal sigue expulsando a las mujeres hacia los nichos más precarios", alertan desde el sindicato, que reclama una apuesta decidida por "políticas de empleo específicas para mujeres, que faciliten su acceso a formaciones técnicas, ocupaciones industriales y sectores emergentes donde actualmente están infrarrepresentadas".

Pese a estas desigualdades, CC OO destaca que "casi el 68 % de las personas que trabajan en la comarca tiene un contrato indefinido a tiempo completo", un dato que se considera fundamental para combatir la inestabilidad laboral. Otro apunte del sindicato es que las personas mayores de 45 años continúan siendo el grupo mayoritario en las oficinas de empleo, un colectivo que sigue necesitando medidas específicas de recualificación y acceso al mercado laboral, según insisten desde el Camp de Morvedre.

Políticas de estabilidad

Desde CC OO reiteran la necesidad de "continuar implementando políticas de estabilidad en el empleo, que permitan el acceso a un trabajo digno a quienes siguen en su búsqueda". El sindicato también insta a que estas estrategias "ataquen de raíz los factores que generan desigualdad en el mercado laboral y contribuyan a mejorar la calidad del empleo”.

Entre ellas, destacan la importancia de "causalizar la parcialidad y asegurar que las administraciones exijan a las empresas con las que trabajan la prioridad de contratar de forma indefinida y a jornada completa". Para el sindicato, "solo mediante una combinación de políticas activas, formación específica y vigilancia institucional será posible avanzar hacia un mercado laboral comarcal más igualitario y estable", concluyen.