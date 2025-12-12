Sagunt presume de locomotora centenaria y eléctrica

La locomotora nº 2502 del conocido popularmente como ‘el Trenillo’ ya luce en una rotonda de la avenida Adolfo Suárez de Port de Sagunt, a escasos metros de la histórica estación. El traslado ejecutado por el ayuntamiento responde a su aprovechamiento como elemento expositivo permanente al aire libre del patrimonio industrial. Su emplazamiento anterior eran las instalaciones de ArcelorMittal, donde llevaba 15 años, tras acordar un convenio entre la empresa y la fundación. Desde el consistorio destacan que es una de las primeras locomotoras eléctricas del país y de las más antiguas conservadas. Además, subrayan que "es la única de las tres de vía ancha de la factoría que se ha preservado".

Exposición permanente

El emplazamiento elegido para la instalación de la locomotora es "otra de las actuaciones encaminadas a convertir la avenida Adolfo Suárez en una exposición permanente de gran formato al aire libre para poner en valor el pasado industrial de la ciudad". Añaden fuentes municipales que "la instalación de la embarcación de la Virgen de Begoña en otra de las rotondas de esta vía responde a este mismo objetivo".

Durante los trabajos de traslado. / Levante-EMV

Locomotora Eléctrica

La locomotora eléctrica fue construida por Siemens-Schuckert en 1924 y la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM) la utilizó fundamentalmente para la tracción de los trenes destinados al transporte del personal de la fábrica.

Tiene un peso de 28 toneladas y cuenta con una cabina de conducción central y dos capotas. La captación de corriente se realizaba por pantógrafo y podía circular por una anchura de vía de 1674 milímetros (ancho ibérico). "Prestó servicio a las tres compañías explotadoras de la siderurgia integral de Sagunt: Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM), Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y Altos Hornos del Mediterráneo (AHM)", destacan desde el Ayuntamiento de Sagunt.