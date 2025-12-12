Este es el sueldo medio de los alcaldes de Sagunt y comarca

Ocupar una alcaldía en el Camp de Morvedre no es el camino más rápido hacia la riqueza. Casi 22.000 euros es el sueldo medio anual por presidir las corporaciones locales del Camp de Morvedre, en la docena de ayuntamientos que ha remitido la información correspondiente a 2024 de forma correcta y puntual.

A falta de que Canet d'en Berenguer, Benifairó de les Valls, Quart de les Valls y Alfara de la Baronia confirmen o envíen sus datos al Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública, la vara de mando más remunerada es la de Sagunt con casi 65.000 euros al año, mientras que Torres Torres y Benavites no pagan ni un céntimo a sus alcaldes.

Aunque la capital comarcal afiance el primer puesto en términos absolutos, con un incremento del 7,8 % en la nómina de Darío Moreno, la clasificación de sueldo por habitante deja al socialista por debajo de un euro, en la penúltima posición, solo por detrás de Miguel Vidal, que apenas percibió 330 euros, un promedio de 0,3 euros por persona empadronada en Petrés.

37 euros por habitante

En el lado opuesto se destaca Ernest Buralla, cuyos emolumentos por dirigir el Ayuntamiento de Algímia d'Alfara alcanzaron durante el pasado ejercicio los 40.800 euros, que rozan los 37 euros por habitante.

En ese ranking de salario por vecino, Amable Mondragón (Algar de Palància) se aúpa hasta la segunda posición con casi 31 euros por persona, al superar los 16.500 euros anuales, mientras que Francisco Garriga (Segart) completa el podio con algo más de 4.500 euros y una media de 27 euros por habitante.

Según precisa el Ministerio de la Función Pública, en estas cantidades se incluyen todos los tipos de retribuciones, excepto las que se perciben en concepto de dietas de viajes "u otros análogos".

Dedicación exclusiva

En este sentido, entre la información recopilada en este espacio sobre la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) se incluye el régimen de dedicación de los alcaldes, que en Sagunt, Gilet (Salva Costa), Algímia, Albalat dels Tarongers (María Asensi) y Estivella (Francesc Mateu) es exclusiva; en Faura (Consol Duran), Algar y Segart es parcial, mientras que Quartell (Cristina Marqués), Petrés, Benavites (Carlos Gil) y Torres Torres (Javier Peris) se quedan en la categoría de "sin dedicación".

En la evolución anual y limitada la comparativa a la docena de ayuntamientos con la información actualizada, el promedio de casi 22.000 euros en 2024 supone un incremento por encima del 20 % respecto al año anterior, cuando el salario medio apenas superaba los 18.000 euros.

Mayores subidas

Los mayores incrementos porcentuales se producen, además de en Petrés al dispararse un 120 % al pasar de 150 a 330 euros, en Algar de Palància, con una subida del 84 %, Algímia d'Alfara con un 70 % y Faura, donde el sueldo se revalorizó un 58 % hasta rozar los 34.000 euros.

En una mirada más amplia, la alcaldía de Sagunt es la tercera mejor pagada de la provincia, por detrás de Torrent (67.485 euros) y València (94.291 euros), ciudad esta última que encabeza también el ranking autonómico, en el que la capital comarcal es décima, justo por detrás de Elx y por delante de San Vicent del Raspeig.

Clasificación estatal

En la clasificación estatal, que lideran Madrid, Bilbao y Barcelona por encima de los 100.000 euros, Sagunt ocupa la 139ª posición, entre la coruñesa Arteixo y la barcelonesa Esplugues de Llobregat.