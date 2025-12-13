Canet saca adelante sus cuentas entre críticas desde la oposición

Canet d’en Berenguer aprobó este viernes su presupuesto para 2026 con el voto en contra del bloque de la oposición, incluyendo a Esquerra Unida, cuyo portavoz, Luis Salvador, aseguraba que «es la primera vez». Pese a esto, las cuentas para el próximo año salieron adelante tras una exhaustiva exposición a cargo de la concejala de Hacienda, María José Panach, que recibió felicitaciones de todos sus compañeros.

El próximo presupuesto de Canet asciende 12.762.247 euros, 112.631 euros más respecto al anterior. Un documento que la propia Panach definía como «realista, con clara tendencia a reducir costes y un firme compromiso en la búsqueda de subvenciones. Transparente, con ambición en los proyectos de inversión y que cumple con los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera», defendió durante su intervención.

Gobierno de Canet durante el pleno. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Sin embargo, muchos de estos puntos fueron cuestionados por la oposición, en un debate que se centró principalmente en el capítulo de personal, que se incrementa más de un 7 %, llegando a representar el 56 % del total del presupuesto y cerca de un 60 % del gasto corriente. La suma con la empresa Gescanet roza el 70 %, porcentaje criticado por la oposición. A este respecto, el PP significó que «de cuatro euros pagados por los vecinos, tres van a personal».

Capítulo que "asusta"

También desde EU se aseguró que este capítulo «asusta», afirmado que hay subidas salariales que no se ajustan a la legalidad. Salvador también apuntó a la plantilla de la Policía local, cuyo gasto en personal «gana peso con un 13 % del presupuesto», por lo que reclamó un análisis de esta partida para «no hipotecar el ayuntamiento».

En la misma línea se pronunciaron el PP y Compromís. El portavoz de la agrupación valencianista, Alberto Valls, arrojó dudas sobre el control en las gratificaciones al personal, además de cuestionar la gestión al frente de este departamento, pidiendo la salida del concejal Eduardo Almor. Por su parte, Amparo Pitarque (PP) advirtió que "el alto gasto en este capítulo lleva a disminuir la calidad de vida de nuestros vecinos"; de ahí la frase crítica del portavoz popular, Leandro Benito: «Más ayuntamiento, menos ciudadanos», como resumen de la gestión del gobierno de Canet.

Imperativo legal

La respuesta de Almor no se hizo esperar y explicó que el gasto de personal se incrementa por «imperativo legal», haciendo referencia a la subida de salarios, la seguridad social, el aumento de los contratos relevo o la carrera profesional, que engloba la antigüedad y los trienios y "es preceptiva", dijo. A esto sumó la prolongación del servicio de socorrismo hasta cuatro meses. Además, negó rotundamente la falta de control en el pago de gratificaciones y aseguró que «todo está reglado» y se realiza por decreto de alcaldía con informes previos.

El presupuesto también arroja otros datos relevantes como la reducción de los ingresos por los impuestos directos, a causa de la bajada del IBI, en un 4,5 %. Sin embargo, la recaudación prevista por impuestos indirectos es muy positiva y se prevé un incremento de 320.000 euros, gracias al impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que se suma a los ingresos por tasas, que se proyecta con un aumento de 400.000 euros. Por otro lado, el remanente de tesorería se sitúa en 573.000 euros, lo que implica que pese al los gastos «este ayuntamiento sigue ahorrando», decía el alcalde, Pere Antoni, y además con «endeudamiento nulo».

Inversiones

Cabe destacar, por otro lado, las inversiones reales, que se sitúan en 644.457 euros.