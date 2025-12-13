Canet saca adelante sus cuentas entre críticas desde la oposición
El incremento del capítulo de personal centra el debate en el que Compromís pide la salida del ayuntamiento del concejal del área
Canet d’en Berenguer aprobó este viernes su presupuesto para 2026 con el voto en contra del bloque de la oposición, incluyendo a Esquerra Unida, cuyo portavoz, Luis Salvador, aseguraba que «es la primera vez». Pese a esto, las cuentas para el próximo año salieron adelante tras una exhaustiva exposición a cargo de la concejala de Hacienda, María José Panach, que recibió felicitaciones de todos sus compañeros.
El próximo presupuesto de Canet asciende 12.762.247 euros, 112.631 euros más respecto al anterior. Un documento que la propia Panach definía como «realista, con clara tendencia a reducir costes y un firme compromiso en la búsqueda de subvenciones. Transparente, con ambición en los proyectos de inversión y que cumple con los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera», defendió durante su intervención.
Sin embargo, muchos de estos puntos fueron cuestionados por la oposición, en un debate que se centró principalmente en el capítulo de personal, que se incrementa más de un 7 %, llegando a representar el 56 % del total del presupuesto y cerca de un 60 % del gasto corriente. La suma con la empresa Gescanet roza el 70 %, porcentaje criticado por la oposición. A este respecto, el PP significó que «de cuatro euros pagados por los vecinos, tres van a personal».
Capítulo que "asusta"
También desde EU se aseguró que este capítulo «asusta», afirmado que hay subidas salariales que no se ajustan a la legalidad. Salvador también apuntó a la plantilla de la Policía local, cuyo gasto en personal «gana peso con un 13 % del presupuesto», por lo que reclamó un análisis de esta partida para «no hipotecar el ayuntamiento».
En la misma línea se pronunciaron el PP y Compromís. El portavoz de la agrupación valencianista, Alberto Valls, arrojó dudas sobre el control en las gratificaciones al personal, además de cuestionar la gestión al frente de este departamento, pidiendo la salida del concejal Eduardo Almor. Por su parte, Amparo Pitarque (PP) advirtió que "el alto gasto en este capítulo lleva a disminuir la calidad de vida de nuestros vecinos"; de ahí la frase crítica del portavoz popular, Leandro Benito: «Más ayuntamiento, menos ciudadanos», como resumen de la gestión del gobierno de Canet.
Imperativo legal
La respuesta de Almor no se hizo esperar y explicó que el gasto de personal se incrementa por «imperativo legal», haciendo referencia a la subida de salarios, la seguridad social, el aumento de los contratos relevo o la carrera profesional, que engloba la antigüedad y los trienios y "es preceptiva", dijo. A esto sumó la prolongación del servicio de socorrismo hasta cuatro meses. Además, negó rotundamente la falta de control en el pago de gratificaciones y aseguró que «todo está reglado» y se realiza por decreto de alcaldía con informes previos.
El presupuesto también arroja otros datos relevantes como la reducción de los ingresos por los impuestos directos, a causa de la bajada del IBI, en un 4,5 %. Sin embargo, la recaudación prevista por impuestos indirectos es muy positiva y se prevé un incremento de 320.000 euros, gracias al impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que se suma a los ingresos por tasas, que se proyecta con un aumento de 400.000 euros. Por otro lado, el remanente de tesorería se sitúa en 573.000 euros, lo que implica que pese al los gastos «este ayuntamiento sigue ahorrando», decía el alcalde, Pere Antoni, y además con «endeudamiento nulo».
Inversiones
Cabe destacar, por otro lado, las inversiones reales, que se sitúan en 644.457 euros.
Tirón de orejas al gobierno
El tirón de orejas que tanto Intervención como Secretaría dieron al gobierno en los informes que acompañan al presupuesto fue otro de los temas reiterativos en el debate del presupuesto de Canet para 2026. En concreto, la oposición leyó textualmente como ambos departamentos reprochan la falta de tiempo para estudiar bien las cuentas al entregarlas tarde, cuando debían hacerlo en octubre, lo que ha dificultado su análisis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un menor acaba en la UCI tras resultar herido en los 'bous al carrer' de Albalat dels Tarongers
- El antiguo puerto del Grau Vell de Sagunt completa su milenaria historia
- Oleada de robos en una urbanización de Gilet
- Los vecinos afectados por robos en Gilet sienten el acoso de un dron
- Desde vehículos a equipos médicos: Subastan desde Sagunt material militar de la UE en Malí
- Sagunt insta a estudiar que la fotovoltaica para la gigafactoría se instale en el puerto
- La caída del 40% de la producción marca la campaña citrícola en Sagunt
- Descubren una nueva estancia en el Castillo del siglo XII de Albalat dels Tarongers