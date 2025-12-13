Los Círculos del Silencio aplazan la conmemoración de su centenario en Sagunt

Morvedre Acull lleva una década "rompiendo silencios cómplices" con sus Círculos de Silencio, según destacan desde el colectivo social. Para conmemorar el centenario de estas acciones, había preparado un acto especial para este domingo a las 12 horas en la plaza de la Concordia del paseo marítimo del Port de Sagunt, para dar un paso más en su denuncia "no solo de las políticas de exclusión, sino también el silencio que hace invisibles las violencias que no interesa contar", añaden. Sin embargo, ante la alerta roja por lluvias prevista para esa hora, han decidido posponer el acto y celebrarlo el segundo domingo de enero.

Un Círculo del Silencio. / Morvedre Acull

Desde 2015, estos círculos señalan "una verdad incómoda: de lo que no se habla, no existe. Gaza concentra la atención internacional, mientras el Congo, Sudán, Yemen o el Sahel desaparecen de los titulares. Miles mueren en conflictos ignorados. La pregunta no es solo quién comete las atrocidades, sino quién decide qué atrocidades merecen indignación y cuáles permanecen en la sombra", insisten desde Morvedre Acull.

Programación

Con motivo de este centenario, el colectivo ha ideado una programación especial, que incluye una exposición con la memoria visual de los 10 años de círculos del silencio; la lectura de un manifiesto "para decir en voz alta lo que se prefiere callar"; unas proclamas para "romper el silencio sobre lo invisible"; un minuto de silencio por "todas las víctimas"; una performance por parte de alumnado del IES Clot de Moro y la interpretación de canciones sobre "lo que las fronteras ocultan", a cargo de la cantautora Marta González.

«Cien círculos demuestran que nuestro silencio grita lo que los medios callan. Nuestro silencio incomoda, interpela, señala. Seguiremos aquí, con nuestra presencia silenciosa haciendo visible lo invisible, hasta que todas las vidas importen igual», afirman desde Morvedre Acull.

Miles de muertes

Desde el colectivo insisten en que " miles siguen muriendo en el Mediterráneo en rutas que podrían evitarse. Los CIE siguen funcionando como cárceles sin delito. Las devoluciones ilegales continúan. Y todo esto ocurre en un silencio mediático similar: se normaliza lo que debería escandalizar".

Propuestas

Las propuestas para superar estos escenarios "son claras: regularización, cierre de CIE, rutas migratorias legales y seguras, alto al fuego en todos los conflictos, así como exigencia a los medios que cubran todas las guerras y a los gobiernos que apliquen los mismos principios con todos, no solo con algunos".