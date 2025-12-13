De cent en cent
Dol amb sabres i tret accidental
Festes al Remei i al Roser
El més va iniciar-se amb un oratge incert, encara que les pluges no foren abundants, com deia Las Provincias el 10 d’octubre. El 27 d’octubre el mateix diari contava que hi va haver un vent huracanat que "arrancó de cuajo la cubierta de cuatro almacenes en construcción".
En aquelles dates, va celebrar-se la festivitat a la Mare de Déu del Remei en el Raval del Salvador. El 9 d’octubre el clavari i els majorals repartiren bescuits entre el veïnat. Va acompanyar-los la banda El Arte dirigida per Francisco Monreal. Al sendemà fou la festa grossa. En el Port, la confraria de la Mare de Déu del Roser va organitzar un programa d’activitats per al diumenge 11 d’octubre. S’inicià amb el combregar dels associats a les 6 hores. Va celebrar "la solemne" el rector Enrique Ruiz a les 9 hores. El predicador fou el rector d’Argelita Pascual Huguet. La coral va estar dirigida pel Sr. Monreal. La crònica d’estes festivitats apareixia en Las Provincias del 9 d’octubre. També fou notícia religiosa la malaltia de l’arxipreste de Santa Maria José Náquera Llopis.
Fou sentida la mort del ric propietari José María Chabret Villar el 15 d’octubre. Era nebot del cronista Antonio Chabret. Tenia 29 anys i estava casat amb Concepción Torres Marco. El Diario de Valencia del 16 d’octubre deia que "en todas las clases sociales disfrutava de generales simpatias".
Carreteres
La situació de les carreteres preocupava. L’ajudant d’obres militars Camilo Martínez estava fent els plànols per a la reconstrucció de la del castell. Las Provincias del 14 d’octubre expressava que era molt necessària perquè en l’últim any havien accedit al monument 3.897 persones. Contràriament, la del Port continuava en mal estat. De fet, el tinent alcalde del Port Gaspar Moradillo va xocar el 15 d’octubre amb un altre cotxe, per ser una via estreta, quan anava al Ple municipal. Miraculosament, es va salvar i fins i tot arribà il·lés a l’Ajuntament per a la sessió, Continuava sent problemàtic el pas a nivell nord. A l’hora de tornar els llauradors a casa, els trens feien maniobres i no permetien la travessia. L’espera va arribar a mitja hora. La intervenció dels guàrdies municipals va evitar que "la cosa hubiese pasado a mayores", contava Las Provincias del 22 d’octubre.
Tragèdies
Les tragèdies ocorregueren per octubre. En la partida de Gausa, va aparéixer forcat un home de 35 anys. Segons deia El Pueblo el 13 d’octubre, pareixia un "pordiosero". Francisco Martí Perez i el seu nebot Salvador Perez Posada s’enfrontaren en un hostal amb un sabre. El primer va ferir al segon, deia La Correspondencia de Valencia del 14 d’octubre. Un jove saguntí de 15 anys, de nom Blas Gil Máñez, va ferir accidentalment el veí Matias Clemente Cortés a Begís amb l’escopeta del pare. La víctima estava greu i l’autor del tir també "por la emoción que le produjo la desgracia".
En l’Ajuntament fou notícia que l’alcalde Sr. Maldonado demanara un permís de dos mesos. Va ser nomenat el primer tinent d’alcalde Baltasar Palanca Masià. Es produïren algunes reformes en la policia local, gràcies a l’inspector Peñaleda Zapater. Es va fer obligatori que les fondes informaren de la gent que hi pernoctava. Va controlar-se que en els mercats els clients no toquejaren el menjar. Finalment es va augmentar la vigilància per barris.
Futbol
El futbol local va viure un gran partit entre l’Atlético Saguntino i el Valencia CF. Era el primer que el local jugava en el grup A. A més ho va fer amb el campió. Encara que el visitant va véncer per 6 a 4 gols, es va viure un destacat partit.
El servici de la llum es va tallar perquè "unos salvajes" posaren una branca de garrofera en el barranc d’Assuévar. Es van quedar sense subministrament les Valls, Almenara i Sagunt. Un esdeveniment paregut va passar a Algímia d’Alfara, on aparegué tallada la línia. Las Provincias del 24 d’octubre deia que les autoritats locals dels pobles havien de vigilar més les línies.
Aquells dies va morir el mestre Joaquín Michavila. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim De cent en cent.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un menor acaba en la UCI tras resultar herido en los 'bous al carrer' de Albalat dels Tarongers
- Desde vehículos a equipos médicos: Subastan desde Sagunt material militar de la UE en Malí
- El antiguo puerto del Grau Vell de Sagunt completa su milenaria historia
- Oleada de robos en una urbanización de Gilet
- Los vecinos afectados por robos en Gilet sienten el acoso de un dron
- Sagunt insta a estudiar que la fotovoltaica para la gigafactoría se instale en el puerto
- La caída del 40% de la producción marca la campaña citrícola en Sagunt
- Descubren una nueva estancia en el Castillo del siglo XII de Albalat dels Tarongers