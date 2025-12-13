Estivella recuperará una de sus plazas más emblemáticas con una actuación que le devolverá su funcionalidad y uso social. La plaza del Hostal se modernizará, según recoge el proyecto, que tiene como objetivo optimizar este espacio y devolverlo a los vecinos y las vecinas. Para ello, se eliminarán los elementos obsoletos, mejorando la accesibilidad y la seguridad, convirtiéndola en un verdadero punto de encuentro y de convivencia.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 127.164 euros y un plazo de ejecución de 20 semanas desde el inicio de las obras, previstas para antes de que finalice el año, tal y como avanzan a Levante-EMV desde el consistorio.

La fuente

Una de las actuaciones más destacadas es la demolición de la fuente que preside la plaza. Un elemento central que presenta fugas persistentes y ya no tenía carácter ornamental, lo que la convertía en un espacio desaprovechado. Su retirada se justifica en la necesidad de recuperar ese espacio central, eliminando los elementos que generan problemas de mantenimiento y que limitaban la funcionalidad del entorno. Esta intervención irá acompañada de un rebaje parcial de la cota de la plaza con la finalidad de integrarla en el entorno urbano.

Tras estos trabajos, se colocará un nuevo pavimento urbano de adoquines prefabricados de hormigón, de mayor resistencia y bajo mantenimiento. De esta manera, se garantiza la accesibilidad y se generará un espacio público más uniforme y funcional, una intervención necesaria, dada la elevada afluencia de peatones y tráfico rodado.

Plaza del Hostal. / Daniel Tortajada

La plaza también se dotará de mobiliario urbano, ya que el actual resulta insuficiente y está muy deteriorado. El proyecto contempla una pérgola, nuevos bancos y papeleras, así como la reordenación de la zona de vegetación, "creando estancias confortables y adaptadas a las necesidades vecinales, fomentando así el uso social de la plaza", se anota en el documento. También se prevé una nueva canalización de recogida de aguas pluviales, ya que los imbornales junto a la avenida Valencia, colindante a la plaza, presentan obstrucciones y deficiencias de evacuación en episodios de lluvia.

Por otro lado, se dejará prevista una toma de conexión eléctrica en el centro, para la futura instalación de elementos auxiliares, como un punto de recarga de vehículos eléctricos.

Objetivos

El proyecto quiere cumplir varios objetivos, como recuperar el espacio público para su uso ciudadano, eliminando elementos en desuso; mejorar la accesibilidad; renovar el pavimento urbano; instalar nuevo mobiliario urbano que favorezca la convivencia y el descanso; resolver los problemas de drenaje y dejar previstas infraestructuras para futuras instalaciones eléctricas.