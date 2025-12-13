Sagunt ya tiene plan con su basura hasta 2031

El último pleno del Ayuntamiento de Sagunt pasó de puntillas por un acuerdo muy importante, en el que la SAG y el departamento de Medio Ambiente trabajan desde hace año y medio para dar cumplimiento a otra obligación legal, muy ligada al 'basurazo'. Se trata del plan local de recogida de residuos domésticos y municipales, cuya vigencia se extiende hasta 2031 y del que apenas se dieron un par de pinceladas durante la sesión, cuando tomó la palabra la concejala de Compromís, Maria Josep Soriano.

La valencianista agradeció el esfuerzo del concejal del área, Jorge Vidal, en la confección del documento y las explicaciones durante las comisiones internas, aunque adelantó la voluntad de su formación de presentar alegaciones. Antes de abstenerse en una votación en la que el resto de la oposición se posicionó en contra, Soriano invitó al gobierno municipal a ser "valiente" para aumentar el presupuesto previsto, algo más de 1,7 millones de euros durante los próximos seis ejercicios. La edila de Compromís consideró fundamental una estrategia "de comunicación para implicar a la ciudadanía".

Educación ambiental

En esta materia, el plan reserva un anexo para la educación ambiental, mientras el resumen de las actuaciones previstas se recoge en el apéndice de ordenación, que detalla la cuantía, el destino y el momento de realizar los gastos. Además, a lo largo de nueve líneas de actuación y 43 medidas, el documento recorre los avances que deberían desembocar en una mejor gestión de los residuos urbanos en Sagunt para 2031.

Contenedores de basura en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El primer bloque se centra en el consumo responsable y la incorporación de criterios de sostenibilidad en las compras del ayuntamiento. La prevención en la generación, especialmente del desperdicio alimentario y la promoción del autocompostaje; la reutilización; así como la economía circular, con el fomento tanto del aprovechamiento de muebles del ecoparque como de talleres de reparación de aparatos eléctricos, completan los primeros pasos de este plan de actuación para los que apenas se reservan 36.500 euros.

Nuevos contenedores

La segunda línea estratégica se centra en mejorar la dotación de contenedores, donde se contempla la inminente renovación y ampliación de los más de 1.800 que hay repartidos por el municipio en fracciones de resto, envases ligeros, papel/cartón, vidrio, biorresiduos y textil. También se plantea la instalación de recipientes específicos para aceite vegetal y excrementos de perros.

Con una reserva presupuestaria por encima de los 1,6 millones de euros, este apartado también contempla el refuerzo de la recogida selectiva de residuos, mediante la digitalización del servicio; la creación de islas completas de contenedores; la eliminación de barreras para las personas con movilidad reducida; la puesta en marcha de un segundo ecomóvil; el fomento de la separación de los desechos de aparatos eléctricos, poda y pilas; la prevención en la generación de basura dispersa; el cierre de contenedores de determinadas fracciones o la realización de estudios para mejorar los resultados del canal Horeca, que engloba la cadena de suministro y consumo en bares, restaurantes y hoteles.

Tasa diferenciada

El tercer bloque, con una reserva de 41.000 euros, incide en la transparencia y ordenación en la gestión de residuos, lo que implica una mejor información a la ciudadanía a través de la web municipal, la edición de una guía para comercios, la incorporación de infografía "clara" en los contenedores, la elaboración de una tasa diferenciada en función de la generación de basura, así como la vigilancia y sanción por dejar desechos fuera de los contenedores.

Un último apartado de este plan de actuación aprobado por el Ayuntamiento de Sagunt es la educación ambiental, a la que apenas se dedicarán 48.000 euros hasta 2031.