Sagunt distribuirá más de 5.000 cartas para la campaña de Reyes Magos en el Camp de Morvedre

El Gabinete de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Sagunt participa de nuevo en la campaña Ja venen els Reis. Esta iniciativa hará llegar "la magia de los Reyes de Oriente por toda la ciudad", informan desde la organización. Desde el consistorio, anuncian que se van a distribuir más de 5.000 cartas que se podrán encontrar en los mercados y ferias de navidad. Estas cartas irán acompañadas de "unos adhesivos coloreados para facilitar la tarea de escribir la carta a los más pequeños o las personas con dificultades con la lectoescritura", añaden.

Cartel promocional de la campaña. / Ayuntamiento de Sagunt

Renovación con sorpresas

El babinete ha preparado "una campaña más cargada que nunca de sorpresas". Han renovado por completo la página web ( www.javenenelsreis.com ) y en ella se pueden encontrar una carta para los Reyes Magos 'en línea' para rellenar y muchos contenidos nuevos; "un video de animación de la famosa canción del Tirorí, audiocuentos, recetas tradicionales de Navidad para hacer en casa, juegos interactivos, material descargable para hacer actividades durante las fiestas y listas de música navideña para ambientar los momentos con la familia", añaden.

Además, este año se incorpora "un nuevo juego con el cual se puede hacer un roscón de Reyes que, una vez decorado, se convierte en una postal de Navidad para imprimir, y toda la programación de Navidad preparada para la ciudad", aseguran. En esta campaña participan más de 40 entidades municipales valencianas y es una iniciativa compartida de las Oficinas de Promoción del Valenciano, coordinada por los ayuntamientos de València y de la Pobla de Vallbona. Este año se han impreso más de 100.000 cartas con un trabajo de ilustración y diseño de los valencianos Jaume Mora y Granissat Estudi Creatiu.

Mantener viva la ilusión

La concejala del área, Patricia Sánchez, ha declarado que “con la campaña ‘Ja venen els Reis’ queremos mantener viva la ilusión de unas fiestas que forman parte de nuestra vida. Este año damos un paso más para acercar la magia de los Reyes de Oriente a todas las familias, con materiales accesibles, propuestas lúdicas y una web renovada para que cada niño y niña pueda preparar su carta de una manera divertida y en valenciano".

Además, Sánchez añade que "queremos que la ilusión llegue más lejos que nunca, y por eso hemos apostado por más recursos, más creatividad y un trabajo conjunto que hace del valenciano una lengua con un rescoldo propio, próxima y general en unas fechas como Navidad. Si queréis estar al caso de todas las novedades, seguid las redes del Gabinete de Promoción del Valenciano”, concluye la regidora.