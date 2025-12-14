Estivella saca a la luz uno de los hallazgos patrimoniales más importantes de 2025 en Morvedre

Estivella ha sido el escenario de uno de los descubrimientos patrimoniales más relevantes de este 2025 en el Camp de Morvedre. Así lo ha anunciado el investigador y cronista oficial de la localidad, Lluís Mesa.

Se trata de una cisterna del siglo XVII que se daba en un principio por perdida, tal y como arrojaban los estudios realizados a través de georradar, en el que solo aparecían muros y una galería. Sin embargo, la documentación histórica que se manejaba sobre esta construcción, el interés del ayuntamiento en el tema, su localización exacta y un presupuesto de 24.000 euros de fondos propios han hecho posible este hallazgo, tras unos importantes trabajos arqueológicos.

Las excavaciones llevadas a cabo en la zona, en concreto en la plaça de la Creu, han revelado la existencia de este espectacular bien patrimonial en un extraordinario estado de conservación. Tras la entrada, se han encontrado unas escaleras "intactas", con escalones de piedra azul de Sagunt, además de la pica y dos grifos de bronce originales, de donde los vecinos llenaban sus tinajas y recipientes de agua, en un espacio al final de los imponentes peldaños.

La cisterna tapada ya tras las excavaciones. / Daniel Tortajada

Nuevos hallazgos

La inspección también ha dado con una trapa que, en un principio, pasaba desapercibida. Al abrirla, les ha llevado a otro gran hallazgo: el depósito donde se almacenaba el agua del que se creía inexistente. Un aljibe de ocho metros de profundidad, también en perfecto estado, como si el tiempo se hubiera parado. Un espacio estanco que era alimentado por una acequia, algo nada común, ya que por lo general era a través de agua de lluvia.

Un depósito que cuenta con unos muros de construcción antiguos, que, en un primer momento, parecía que sustentaban el propio aljibe. Sin embargo, las excavaciones los fechan en épocas anteriores al siglo XVII, en concreto, de época cristiana. Junto a estos, un nivel de suelo anterior a esta época, que hace sospechar a los técnicos que pudiera tratarse de parte de la base de la primera construcción que pudo albergar la plaza donde se ha excavado, incluso no se descarta que pudiera tratarse de una alquería. En concreto, se han encontrado tres niveles constructivos.

Vista de la excavación. / Ayuntamiento de Estivella

I fase

Los trabajos llevados a cabo dentro de un proyecto de investigación que ha dirigido y coordinado el arquitecto Paco Cervera Arias junto al arqueólogo Jaime Latorre, con la colaboración de las arqueólogas María Durán y Paula Pérez, han sacado a la luz, además, restos de un horno de vidrio, que solo se usaba en casas con cierto poder adquisitivo, ya que era de un uso doméstico, pero no todas contaban con este, solo familias privilegiadas.

Detalle de la pila y los grifos . / Ayuntamiento Estivella

Ahora la investigación se centra, además de datar la época de estos muros, así como del primer nivel de una posible construcción que pueden arrojar pistas sobre que los orígenes de Estivella y las construcciones que esta albergaba.

El siguiente paso es una segunda fase, que consistirá en poner en valor la cisterna y todo su conjunto (la galería y el aljibe), mediante una rehabilitación, pero además, se estudiará la manera de habilitar un acceso a la cisterna, bien sosteniendo el original o generando otro. Por otro lado, los muros aparecidos se van a proteger y se van a cubrir.