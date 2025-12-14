Un vuelco en la A-23 deja un herido leve entre Gilet y Sagunt

El vuelco de un turismo en la autovía A-23 ha dejado hoy un herido leve y ha afectado por un tiempo a la circulación por la zona. El accidente se ha producido sobre las 13,30 horas en el tramo comprendido entre Gilet y Sagunt, en sentido Valencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Sagunt, con dotación y sargento, así como una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

En el interior del vehículo se encontraba una única persona pero, por suerte, no ha quedado atrapada tras el vuelco, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar al conductor, un hombre de 37 años que presentaba una brecha. Tras la valoración médica, no ha sido necesario su traslado a ningún centro hospitalario.

Los bomberos han procedido a asegurar la zona, eliminando los riesgos derivados del vehículo accidentado y de la calzada para garantizar la seguridad del tráfico.

La intervención ha concluido a las 14:24 horas, momento en el que los efectivos se han retirado del lugar.