Empieza la carrera por el premio a la falla más igualitaria de Sagunt

La 18ª edición del Premio a la Falla más Igualitaria de Sagunt echa a andar con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas. La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt convoca este certamen con la finalidad de "impulsar todas las iniciativas que tengan como objetivo promover la igualdad entre mujeres y hombres, y la prevención de la violencia de género con tal de contribuir a conseguir una sociedad más justa e igualitaria", aseguran desde el consistorio

El premio cuenta con una dotación económica de 1.000 euros que saldrán de las arcas municipales. Se otorgará este galardón a la falla que "mejor difunda una imagen respetuosa con la dignidad de las mujeres y las relaciones igualitarias entre todas las personas", tal y como indican desde el departamento de Igualdad.

El plazo ya está abierto

El plazo para presentar solicitudes está ya abierto y finaliza el 20 de febrero de 2026. Las comisiones que se presenten deberán describir en la presentación "al menos una escena que haga alusión explícita al objeto de la convocatoria en el monumento fallero; en cuanto a la crítica, el llibret y las actividades de la asociación se tendrán en cuenta de manera complementaria", añaden.

A la hora de conceder el premio se valorará que "la falla proyecte una imagen igualitaria en el monumento y la crítica, el llibret y/o las actividades; que respete la dignidad de las mujeres; que fomente la igualdad entre las personas; que utilice un lenguaje no sexista; y que fomente la corresponsabilidad y la superación de los roles tradicionales y los estereotipos sexistas", afirman desde el consistorio.

Galardones especiales

El alcalde de Sagunt y concejal de Igualdad, Darío Moreno, destaca que "el Premio a la Falla más Igualitaria se ha consolidado ya dentro del colectivo fallero, y prueba de ello es que se ha convertido en uno de los galardones especiales de los premios de fallas".

En este sentido, subraya que "la crítica y la reflexión forman parte de la esencia de las Fallas, por lo que resulta fundamental que las comisiones se impliquen activamente en la promoción de la igualdad y en la lucha contra la violencia machista", concluye Moreno.