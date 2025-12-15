La alerta roja acorta la exitosa Fira de Santa Llúcia de Algímia en su 90 aniversario

Algímia d'Alfara cierra una edición "histórica" de la Fira de Santa Llúcia en conmemoración de su 90 aniversario. El domingo se cerró la Fira con "un formato ampliado y renovado que ha superado todas las expectativas", según aseguran desde la organización. Las calles del municipio se llenaron de visitantes para disfrutar del Mercado Medieval Navideño, celebrado del 12 al 14.

La localidad "ha vivido una atmósfera vibrante gracias a la ambientación medieval, las paradas de artesanía y productos navideños, las actividades familiares y las numerosas actuaciones que han dado vida a las calles: música medieval, espectáculos de fuego, malabares, cuentacuentos, talleres infantiles y animación itinerante que han cautivado tanto a los vecinos como a los visitantes", afirman desde el Ayuntamiento de Algímia.

Meteorología adversa

La inauguración del viernes, con el encendido de las luces de Navidad, marcó el inicio de una celebración que "ha destacado por la alta participación de público, especialmente el sábado", aseguran. Las actividades previstas para el domingo se vieron suspendidas por culpa de la meteorología adversa y las fuertes lluvias registradas, vinculadas a un episodio de borrasca que activó la alerta roja en la provincia de València. Obligando también a suspender el espectáculo pirotécnico que tenía que clausurar oficialmente el acontecimiento.

El consistorio expresa su agradecimiento a todas las personas visitantes, a los expositores, a las asociaciones locales y al personal colaborador que "han hecho posible una celebración exitosa a pesar del tiempo, reafirmando la voluntad de continuar impulsando esta cita como un referente cultural y turístico del municipio", añaden.

Actividades navideñas

La agenda navideña continua en el municipio de Camp de Morvedre con una amplia programación durante las próximas semanas. El 20 de diciembre, el auditorio municipal acogerá las Audiciones de Navidad del alumnado de la Escuela de Música, mientras que el 21 de diciembre se celebrará el 'tradicional' Concierto de Navidad de la Unió Musical d’Algímia.

El 28 de diciembre, también en el Auditorio, tendrá lugar el concierto especial “Noche de paz a la luz de las velas”, y finalmente, el 5 de enero de 2026, "la magia llegará a las calles con la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos, que saldrá a las 18.30 h desde la Glorieta, poniendo el colofón en la programación navideña del municipio", concluyen.