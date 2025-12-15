Una avería mantiene a miles de personas sin agua en Sagunt
La empresa trabaja en solucionar el problema registrado en la tubería general por un corrimiento de tierras de madrugada
Aigües de Sagunt trabaja en solucionar "lo más pronto posible" la "importante avería" que mantiene sin suministro de agua a miles de personas en la capital del Camp de Morvedre. Los problemas se han registrado en la tubería que alimenta a la mayor parte del núcleo histórico, así como la urbanización al norte del Palància, y poco antes de las 4 horas de la madrugada del domingo al lunes es cuando se detectó la incidencia.
Desde el Ayuntamiento de Sagunt, socio mayoritario de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua, lamentan "las molestias ocasionadas" y agradecen "la compresión vecinal", que se empieza a agotar a medida que pasan las horas y el agua no vuelve al grifo de sus casas.
Embotellada
Algunos testimonios relatan como esta mañana han tenido que asearse con agua embotellada y mucha gente se ha dirigido a los supermercados a proveerse. Algunos negocios también se han visto afectados por no poder prestar servicio a sus clientes debido a la falta de suministro.
Desde la empresa explican que "ha habido una fuga gorda" en la tubería general que lleva el agua a miles de hogares, como consecuencia de "un corrimiento de tierras que ha hecho saltar la válvula y la T" y también "ha vaciado toda la red". Estas mismas fuentes añaden que hay cuatro brigadas trabajando en varios frentes, el principal de los cuales es solucionar la avería.
Soluciones provisionales
Estos trabajos se espera que se prolonguen "unas horas" con la estimación de que el suministro se normalice sobre las 15 horas. Pero hasta ese momento, Aigües de Sagunt busca soluciones provisionales, como bombear desde el depósito del polígono Sepes "hasta donde llegue". Se manejan otras alternativas para que los hogares "puedan tener algo de agua".
