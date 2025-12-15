El CEIP de Quartell impulsa una Navidad llena de actividades familiares

El CEIP Santa Anna de Quartell destaca como centro educativo referente en innovación pedagógica y compromiso con el bienestar emocional y físico de su alumnado, tal y como afirman desde la dirección del centro. Dentro del marco del Programa Guardabosque, el colegio impulsa "una educación arraigada al respeto por el entorno, la sostenibilidad y la convivencia positiva, consolidando una manera de aprender activa, significativa y vivencial", afirman desde la entidad.

Colaboraciones clave

Dentro del centro ya existen otras líneas de acción orientadas a la actividad física y la salud, por lo que este proyecto para "fomentar la educación ambiental y la responsabilidad colectiva", se suma a estas acciones. Desde la institución educativa aseguran que "estas iniciativas promueven el deporte, los hábitos saludables, la cohesión social y la mejora del clima escolar". En estas iniciativas, familias, profesorado y alumnado participan de manera conjunta para mantener un modelo educativo que "pone en el centro la persona y sus valores", añaden.

La clave para "hacer posible un proyecto educativo abierto, participativo y cohesionado" aseguran que está en la estrecha colaboración entre el CEIP Santa Anna, el Ayuntamiento de Quartell y el AMPA. Desde el centro afirman que con este trabajo compartido, el colegio puede ofrecer actividades que "refuerzan el vínculo entre la escuela y el pueblo, poniendo en valor la tradición, la solidaridad y la cultura local".

Programación navideña

La comunidad educativa del centro ha preparado una amplia programación navideña para todas las familias, "con actividades que combinan cultura, valores y convivencia", aseguran. La programación comienza con las visitas intergeneracionales a las residencias Sabia y El Mirador para cantar villancicos y compartir manualidades con las personas residentes los días 4, 10 y 18 de diciembre. Ya se ha realizado la propuesta impulsada por la AMPA del taller de manualidades navideñas (9 de diciembre), además queda el mercado solidario de juguetes (19 de diciembre) donde el dinero irá destinado a la Asociación contra el Cáncer de Quartell.

Una de las actividades más destacadas es la Ruta del Belén, donde el alumnado de Infantil visita hogares de familiares para conocer los belenes y decoraciones navideñas los días 11, 12, 15 y 16 de este mes, además el día 17 el alumnado realizará una salida al cine para ver una película navideña. A cargo del ayuntamiento del municipio correrá la decoración de la plaza, la tradicional xocolatà, el mercado solidario y el concurso de postales (19 de diciembre). A esto se suma la "gran celebración en el pueblo con recorrido musical por espacios emblemáticos cantando villancicos" del día 22.

Reforzar la convivencia

"Este conjunto de actividades refuerza el valor educativo de la tradición navideña, promoviendo la creatividad, la comunicación, la solidaridad y la participación comunitaria. Una Navidad que une escuela, familias y municipio", aseguran desde la organización. Desde el CEIP Santa Anna, el claustro destaca que "familia y escuela forman un equipo fundamental y todas las iniciativas que desarrollamos tienen como objetivo continuar construyendo un centro vivo, participativo y conectado con el pueblo".

El ayuntamiento y las familias, por su parte, han manifestado su satisfacción por "el impulso de proyectos que refuerzan la convivencia, la igualdad de oportunidades y la formación integral de los niños y niñas". El CEIP Santa Anna "reafirma su compromiso con una educación de calidad, innovadora, inclusiva y abierta a su entorno. Feliz Navidad y feliz año nuevo en toda la comunidad educativa", concluyen.