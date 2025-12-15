Instan a modernizar el Código Parada en el Hospital de Sagunt

El Código Parada del Hospital de Sagunt necesita una modernización. Así lo asegura al menos la sección sindical de CC OO en el departamento de salud de Sagunt, donde reclama un sistema de activación directo, sin intermediarios.

Actualmente, "cuando un o una profesional presiona el botón de parada en la habitación de un paciente, un auxiliar administrativo de Admisión de Urgencias es el responsable de llamar al personal facultativo responsable para que acudan a atender la parada", afirman desde la organización sindical.

Retrasos estructurales

Este modelo, implantado hace una década, "añade retrasos estructurales en una emergencia tiempo-dependiente y no responde al nivel tecnológico actual", afirman desde CC OO PV, que propone "encontrar una herramienta que elimine pasos intermedios y active al equipo médico de forma directa y simultánea al presionar el botón que alerta de una parada".

CC OO afirma que, tras un reciente encuentro técnico, el sindicato valora la disposición de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar del hospital para "estudiar soluciones tecnológicas que permitan sustituir el factor humano intermediario por un dispositivo electrónico de activación automática".

Modernización del circuito

El sindicato ha registrado un recurso de alzada ante la Conselleria de Sanidad, que se interpone para recurrir actos que no agotan la vía administrativa, dirigiéndose al órgano superior jerárquico, para solicitar la modernización del circuito de actuación del Código Parada. "Es fundamental reducir tiempos de respuesta y adaptarse a las guías del European Resuscitation Council (ERC 2025)", añaden.

"Un nuevo sistema más eficiente daría más seguridad al paciente, reduciría la probabilidad de error humano y protegería al personal auxiliar administrativo", aseguran desde el sindicato obrero. Es por ello que, CCOO reclama a la Conselleria de Sanidad que impulse una actualización y modernización del sistema, "se revise el protocolo vigente y garantice un sistema de activación directo, inmediato y fiable", concluyen.